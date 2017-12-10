فكري: لن تنهض صناعة السيارات بمصر بدون رؤية واضحة

أحمد عوض قال أحمد فكري عبد الوهاب، الرئيس الشرفي لمؤتمر القمة السنوية الرابعة لقطاع السيارات "إيجيبت أوتو موتيف"، إن صناعة السيارات في مصر لن تنهض بدون وجود إستراتيجية واضحة للقطاع، موضحًا أن دول شمال إفريقيا تمكنت من جذب مصنعي السيارات العالمية، في ظل منحها الحوافز الاستثمارية المشجعة على التصنيع

أحمد عوض

قال أحمد فكري عبد الوهاب، الرئيس الشرفي لمؤتمر القمة السنوية الرابعة لقطاع السيارات “إيجيبت أوتو موتيف”، إن صناعة السيارات في مصر لن تنهض بدون وجود إستراتيجية واضحة للقطاع، موضحًا أن دول شمال إفريقيا تمكنت من جذب مصنعي السيارات العالمية، في ظل منحها الحوافز الاستثمارية المشجعة على التصنيع المحلي بها.

وأشار عبدالوهاب، على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اليوم الأحد، إلى أن دولة المغرب تسعى خلال 2021 لجذب المصنع الرابع للسيارات، بعد تمكنها من جذب شركات رينو وبيجو وBYD خلال الفترة الماضية.

وأكد رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي بي غبور أوتو، أن مناخ الاستثمار بقطاع صناعة السيارات غير ممهد لضخ استثمارات جديدة أو جذب الشركات العامية في ظل غياب الرؤية وتراجع معدلات الطلب، مطالبًا بضرورة دعم الدولة لقطاع الصناعة، بهدف نمو القطاع الصنعي والوصول إلى معدلات نمو مرتفعة.