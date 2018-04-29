«فكرة» للتنمية تسعى لاقتراض 30 مليون جنيه

■ من 3 جهات بينها بنك الاستثمار العربى المال - خاص تسعى جمعية فكرة للتنمية ورعاية الباعة الجائلين بالصعيد، لاقتراض 30 مليون جنيه من 3 مؤسسات تمويل مصرية خلال الفترة المقبلة. قال مصدر مسئول بالجمعية، فى تصريح لـ«المال»، إن أبرز…

■ من 3 جهات بينها بنك الاستثمار العربى





المال – خاص

تسعى جمعية فكرة للتنمية ورعاية الباعة الجائلين بالصعيد، لاقتراض 30 مليون جنيه من 3 مؤسسات تمويل مصرية خلال الفترة المقبلة.

قال مصدر مسئول بالجمعية، فى تصريح لـ«المال»، إن أبرز الجهات التى يجرى التفاوض معها حاليًا هى بنك الاستثمار العربى، مشيرًا إلى أن الجمعية تخطط للحصول على التمويلات للتحول من فئة «ج» التى تقع فيها حاليا إلى فئة «ب».

وصنفت الرقابة المالية الجمعيات لثلاث فئات، وفقًا لحجم محفظة التمويل متناهي الصغر لديها، الفئة «أ» وتتجاوز محفظتها 50 مليون جنيه، والفئة «ب» أقل من 50 مليونًا، فيما تنخفض محفظة الفئة «ج» عن 10 ملايين جنيه.

وأكد أن الجمعية إذا نجحت فى الحصول على قروض وإعادة ضخها خلال العام الحالى ستتحول إلى فئة «ب»، لافتًا إلى أن المنافسة أصبحت كبيرة للغاية بين الجمعيات، خاصة فئة «ج».

وتابع: «جمعيات فئة ج هى أكثر ما سيلجأ إلى صناديق الاستثمار المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر والتى سمحت بها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا».

كانت الرقابة المالية قد وافقت مؤخرًا على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر، بأن تقوم بشراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل، بما يساعد هذه الجهات على إعادة الاستثمار مرة أخرى.

وقال محمد عمران، رئيس الهيئة فى بيان، إن تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلا مباشرًا للأفراد، وإنما تقوم بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وأن قرار مجلس إدارة الهيئة تضمن تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسمح لها بتحويل محفظتها لصناديق الاستثمار المشار إليها.

وأشار صلاح إلى أن رفع التمويلات داخل القطاع من 11.5 مليار جنيه حاليًا إلى 15 مليارًا بحلول 2022، سيتحقق بعد مبادرة المركزى للبنوك بالتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر.