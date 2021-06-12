فكرة بريطانية.. استخدام روث الأبقار في تعدين العملات المشفرة

يستطيع المزارعون الذين يتمتعون بمصادر طاقة متجددة مثل "الهضم اللاهوائي" أن يكسبوا 10 أضعاف الأرباح الناتجة عن تشغيل آلات تعدين العملات المشفرة، مقارنة ببيع الطاقة لمقدمي الخدمات

يستطيع المزارعون الذين يتمتعون بمصادر طاقة متجددة مثل “الهضم اللاهوائي” أن يكسبوا 10 أضعاف الأرباح الناتجة عن تشغيل آلات تعدين العملات المشفرة، مقارنة ببيع الطاقة لمقدمي الخدمات، حسبما ذكر موقع “ماركيت ووتش” الأمريكي.

وشهد رجل أعمال أسس شركة لتعدين العملات المشفرة مدعومة بروث البقر ازدهارا تجاريا منذ أن شكك قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لعملاقة صناعة السيارات الكهربية تيسلا في عملات بيتكوين بشأن سلامتها من الناحية البيئية.

وقامت جوش ريديت، ومقره المملكة المتحدة والذي كان قد بدأ مشروعه Easy Crypto Hunter في العام 2017 في مدينة مانشستر ، بترسيخ مكانة شركته لبيع معدات المزارعين التي تعمل بالطاقة المتجددة مثل “الهضم اللاهوائي” ، والذي يحول روث الحيوانات إلى طاقة.

وتُبنى فكر “الهضم اللاهوائي”- الهضم اللاهوائي أو الهضم من دون أكسجين هو عملية تحلل حيوي بطريقة طبيعية للمواد العضوية في غياب الأكسجين- على محرك كبير من ست أسطوانات ويعمل بسرعة 500 دورة في الدقيقة يحول غاز الميثان المنبعث عن طريق تحلل روث البقر إلى كهرباء.

وفي حالة عدم وجود الأكسجين، تقوم الميكروبات بتفكيك السماد وإنتاج غاز الميثان، والذي يمكن حرقه لإنتاج الحرارة والكهرباء، بدلاً من دخول الغلاف الجوي حيث يعمل كغاز قوي، ويمكن استخدام ما تبقى كسماد.

ومن المحتمل أن تكون بيتكوين هي العملة المشفرة الأكثر شهرة، وهي شكل من أشكال النقود الرقمية، على الرغم من أن عملة “دوجكوين” شائعة أيضا ، والتعدين هو شكل من أشكال التدقيق أو حفظ السجلات باستخدام طاقة كهربية هائلة لمعالجة الكمبيوتر.

تم تصميم آلات التعدين في شركة ريديت – بمقاس 70 سم × 35 سم × 40 سم – لتعدين العملات الرقمية الأخرى مثل “إيثريوم” و”رافينكوين”، وذلك باستخدام طاقة أقل بكثير.

عادةً ما تباع أجهزة التعدين الخاصة بالشركة بسعر 18000 جنيه إسترليني (25000 دولار أمريكي) وبلغ متوسط أرباحها السنوية حوالي 30 ألف جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات، مع تحقيق الجزء الأكبر من هذه المكاسب في العام 2021 حيث حصلت العملات الرقمية على قبول مؤسسي.

ويمكن للمزارعين الذين لديهم مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية أو المائية أو الرياح أو “الهضم اللاهوائي” بيع طاقتهم مرة أخرى لشركات الطاقة مقابل حوالي 4-7 بنسات لكل كيلوواط / ساعة – لكن يمكنهم كسب ما يصل إلى 10 أضعاف ذلك من تشغيل آلة تعدين رقمية بدلاً من ذلك.

ويقول ريديت – الذي كان من بين المندوبين في قمة الاتحاد الأوروبي حول العملات المشفرة العام الماضي – إن الشركة تشهد نموا هائلا في المبيعات بين المجتمع الزراعي في المملكة المتحدة، حيث يستفيد المزارعون من الطاقة المتجددة في الموقع مثل الطاقة الشمسية ، والطاقة المائية ، والرياح أو “الهضم اللاهوائي”.