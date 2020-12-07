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فقرات فنية وهدايا رمزية.. الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة (صور)

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعي والإنساني، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصري.
أماني عوض 5:02 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 5:02 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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استقبلت مديريات أمن الأقصر، المنوفية، بورسعيد، مطروح، الوادى الجديد، الفيوم، دمياط، الشرقية، عدد من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف المراحل العمرية بمقر أندية الشرطة بنطاق المحافظات، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعي والإنساني، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصري.

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ونظمت مديريات الأمن احتفالية تضمنت عروضًا وفقرات فنية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا الرمزية عليهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وقد أعربوا عن سعادتهم بتلك الزيارة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وقالت الداخلية إنه كان لتلك الزيارات أثرًا طيبًا فى نفوس الأطفال والمشرفين وأولياء الأمور لحرصها على المشاركة في الفعاليات والأنشطة الإنسانية، والذين وجهوا الشكر لرجال الشرطة لحرصهم على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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