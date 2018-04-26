فقد 15 مليار دولار فى أكبر خسارة بين بورصات العالم

يسجل أسوأ أداء شهرى منذ 7 سنوات مؤشر بورصة فيتنام يهبط 11 % فى أبريل خالد بدر الدين هبط مؤشر بورصة هوشى منه الفيتنامية بأكثر من 3.2 % فى ختام التعاملات اليوم الخميس لتهوى القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة على…

يسجل أسوأ أداء شهرى منذ 7 سنوات

مؤشر بورصة فيتنام يهبط 11 % فى أبريل

خالد بدر الدين

هبط مؤشر بورصة هوشى منه الفيتنامية بأكثر من 3.2 % فى ختام التعاملات اليوم الخميس لتهوى القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة على المؤشر بأكثر من 15 مليار دولار ليتجه خلال أبريل الذى أوشك على الانتهاء لتسجيل أسوأ أداء شهرى منذ 7 سنوات.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن مؤشر بورصة هوشى منه الفيتنامية – الذى حقق أفضل أداء فى آسيا هذا العام بارتفاعه بحوالى 22 % منذ بداية العام الجارى حتى 9 أبريل الجارى الذى سجل فيه أعلى مستوى فى تاريخه بعد أن قفز العام الماضى بحوالى 48 % – هبط فى فى أبريل الحالى بحوالى 11 % ليسجل أسوأ أداء شهرى بين البورصات على مستوى العالم .

وأكد ميشيل توستو رئيس قسم مبيعات المؤسسات والمضاربة بشركة فيت كابيتال سيكيوريتز للأوراق المالية بمدينة هوشى منه إن البورصة شهدت موجة مبيعات ضخمة من المستثمرين الأجانب اليوم لتعديل مراكزهم فى الأسواق الناشئة والتعجيل بالخروج من البورصة الفيتنامية التى قفزت أسعار أسهمها منذ حوالى أسبوعين لأعلى مستوى لها فى تاريخها .

وكانت حكومة فيتنام اجتذبت هذا العام ثانى أعلى حجم للاستثمارات الأجنبية فى تاريخها بفضل برنامج الخصخصة الذى جعل الشركات تتدفق على أسواق المال للاكتتاب فى أسهمها وجمع أموال ولكن مع خروج المستثمرين بعد جنى الأرباح واجهت البورصة انهيار حاد مع نهاية هذا الأسبوع وربما تواصل الانخفاض خلال الأيام القليلة القادمة.

ويرى فياكرا ماك كانا العضو المنتدب لشركة هوشئ منه سيكيوريتيز للأوراق المالية إن تزايد عدد الشركات التى تسعى لبيع أسهمها ساعد على انهيار البورصة الفيتنامية ومنها شركة فينهومز للعقارات الفاخرة التى تريد جمع حوالى مليارى دولار و كذلك بنك تيككومبنك الذى يسعى أيضا لبيع أسهم بحوالى 21 تريليون دونج (922 مليون دولار).