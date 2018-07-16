فقدت 8.165 مليون جنيه.. شيني لمنتجات الخزف تعلن أسباب خسائرها

منى عبدالباريقالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" إنها تكبدت خسائر مبدئية قيمتها 8.165 مليون جنيه خلال العام المالي 2017 – 2018، مرجعة ذلك إلى سببين أساسيين، أحدهما مصروفات إضافية، والآخر خسائر ناتجة عن أعطال بمصنع السيراميك.وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية الاثنين إنها تكب

منى عبدالباري

قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني” إنها تكبدت خسائر مبدئية قيمتها 8.165 مليون جنيه خلال العام المالي 2017 – 2018، مرجعة ذلك إلى سببين أساسيين، أحدهما مصروفات إضافية، والآخر خسائر ناتجة عن أعطال بمصنع السيراميك.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية الاثنين إنها تكبدت خسائر قيمتها 15 مليون جنيه، العام المالي المنقضي نتيجة تعطل الإنتاج بمصنع السيراميك وبشكل خاص في الربع الأخير من العام، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج، خاصة أن التكلفة الثابتة تمثل 70% من إجمالي التكاليف.

ولفتت الشركة إلى أن السبب الثاني للخسائر تمثل في صرف أربعة أشهر تعويضات بقيمة 2.5 مليون جنيه، و1.150 مليون قيمة اشتراكات تأمين صحي.