فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ليوم الاثنين المقبل

بهلوان السورى مع محمد محسن.. وربابة سرور فى المسرح الكبير

وأنغام الشرق من المعهد وبوشناق تونس بأوبرا الإسكندرية

المؤتمر البحثى يختتم جلساته على المسرح الصغير

ولاء البري

تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ26، حيث يقام فى الثامنة مساء الاثنين 6 نوفمبر، ثلاث حفلات بأوبرا القاهرة والإسكندرية، فعلى المسرح الكبير يقدم النجم السورى صفوان بهلوان فاصلًا بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجىK يسبقه فاصل للمطرب محمد محسن مع عازف الكمان والربابة محمود سرور .

وتتواصل الفعاليات على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”، حيث يقدم النجم التونسى لطفى بو شناق فاصلاً بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى يسبقة فقرات غنائية لكل من محمد حسن، وإبراهيم راشد، والمغربية أمنية.

ويختتم المؤتمر العلمى المصاحب فعالياته المقامة على المسرح الصغير بجلستين تبدأ أولاهما فى العاشرة صباحًا وتستمر فى مناقشة محور تأثير التغيرات الراهنة على المنتج الموسيقي العربي المعاصر، بحضور الدكتورة أميرة فرج (مصر) مقررًا، والدكتور نبيل الدراس (الأردن)، والدكتورة داليا حسين فهمي (مصر)، والدكتورة أيمن تيسير حسين (الأردن)، هشام التلمودي (المغرب).

وتعقد الجلسة الثانية فى الثانية عشرة والنصف ظهرًا بحضور الدكتور محمد الأسعد قريعة (تونس)، وأحمد بن محمد الواصل (السعودية)، ومحمد جمال (البحرين)، وأحمد عبدالله دعوب (ليبيا)، والدكتور محمد جاسم جمال (الكويت)، يعقب ذلك إعلان التوصيات التى خرج بها المؤتمر.