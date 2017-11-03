فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ليوم الاثنين المقبل

بهلوان السورى مع محمد محسن.. وربابة سرور فى المسرح الكبير
وأنغام الشرق من المعهد وبوشناق تونس بأوبرا الإسكندرية
المؤتمر البحثى يختتم جلساته على المسرح الصغير
ولاء البري
وتتواصل الفعاليات على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”، حيث يقدم النجم التونسى لطفى بو شناق فاصلاً بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى يسبقة فقرات غنائية لكل من محمد حسن، وإبراهيم راشد، والمغربية أمنية.
وتعقد الجلسة الثانية فى الثانية عشرة والنصف ظهرًا بحضور الدكتور محمد الأسعد قريعة (تونس)، وأحمد بن محمد الواصل (السعودية)، ومحمد جمال (البحرين)، وأحمد عبدالله دعوب (ليبيا)، والدكتور محمد جاسم جمال (الكويت)، يعقب ذلك إعلان التوصيات التى خرج بها المؤتمر.