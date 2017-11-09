فعاليات منتدى شباب العالم تسيطر على برامج التوك شو

رحاب صبحى حلقة خاصة من "كلام تانى" من شرم الشيخ تقدم الإعلامية رشا نبيل، في برنامجها "كلام تاني"، في العاشرة مساءً، على قناة "دريم"، حلقة خاصة من منتدى شباب العالم من شرم الشيخ. وتتضمن الفقرة الأولى حوارًا مع المشاركين في المؤتمر عن التفاعل بين 3 آلاف شاب حول العالم ورسائل المنتدى للإ

رحاب صبحى

حلقة خاصة من “كلام تانى” من شرم الشيخ

تقدم الإعلامية رشا نبيل، في برنامجها “كلام تاني”، في العاشرة مساءً، على قناة “دريم”، حلقة خاصة من منتدى شباب العالم من شرم الشيخ. وتتضمن الفقرة الأولى حوارًا مع المشاركين في المؤتمر عن التفاعل بين 3 آلاف شاب حول العالم ورسائل المنتدى للإنسانية.

وتستضيف الفقرة الثانية أمل غنيم، المتحدث الرسمي وأحد المنظمين بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، محمد الحسيني، السباح المصري من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحد المشاركين بالمؤتمر، والحسيني أبو المكارم والد السباح المصري، وأحد المشاركين فى المنتدى.

والفقرة الثالثة مسجلة مع الشيخ تامر مطر، منسق مركز الأزهر العالمي للفتوى، ومجموعة من الشباب عن علاقة الدين بالحياة.

توصيات المنتدى فى على” باب مصر” على الفضائية

يستضيف برنامج “على باب مصر”، على الفضائية المصرية، في العاشرة والنصف مساءً، الدكتور سلوى فراج، رئيس قسم العلوم السياسية جامعة قناة السويس؛ للحديث عن توصيات منتدى شباب العالم، وأهم الرسائل التي أرسلها إلى كل شعوب العالم.





فعاليات المنتدى ببرنامج “من ماسبيرو” على الأولى

يستضيف برنامج “من ماسبيرو”، على شاشة القناة الأولى، في العاشرة والنصف مساءً، الدكتورة منال خضر أستاذة الحضارة بجامعة القاهرة، ورئيس قسم اللغة الفرنسية بجامعة قناة السويس.

وتتحدث عن فعاليات منتدى شباب العالم، وأهمية التواصل بين الشباب من مشارب وطنية مختلفة، في إطار حوار الحضارات والتفاعل بين الثقافات.

كما يتناول اللقاء دور المرأة في المجتمع وأهمية حضور قيادات عالمية في هذا المنتدى، والتعريف بدور مصر الحضاري في المنطقة وحربها ضد الإرهاب.

نجوى فؤاد فى “القاهرة اليوم” على أوربت

تحل الفنانة نجوى فؤاد، ضيفة على إدوارد في برنامجه “القاهرة اليوم” فى التاسعة والنصف مساءً، على فضائية “الفا” بشبكة أوربت؛ للحديث عن مشوارها الفنى.







منى عراقى تقدم حلقة عن مصنع الموت على المحور فى “انتباه”

تقدم الإعلامية منى عراقي، في برنامجها “انتباه” على شاشة قناة “المحور”، في الحادية عشرة مساءً، حلقة خاصة عن أحد مصانع الكيماويات. وتكشف منى من خلال تحقيق تليفزيوني، الملف الكامل لمصنع الموت، وما حدث به مؤخرًا، والضجة الكبيرة التي أثيرت حوله.