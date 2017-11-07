فعاليات منتدى الشباب العالمي أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى لقاء خاص عن الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز على المحور تعرض قناة "المحور"، الليلة، لقاء خاص وحصري مع فقيد الأمة العربية الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، في العاشرة والنصف مساء، أثناء زيارة الأمير الراحل إلى مصر والتي عكست مدى حبه وعشقه لمصر وعلاقات الأخوة والمحبة ب

رحاب صبحى



لقاء خاص عن الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز على المحور

تعرض قناة “المحور”، الليلة، لقاء خاص وحصري مع فقيد الأمة العربية الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، في العاشرة والنصف مساء، أثناء زيارة الأمير الراحل إلى مصر والتي عكست مدى حبه وعشقه لمصر وعلاقات الأخوة والمحبة بين الشعبين المصري والسعودي.

ووجه الأمير منصور بن مقرن، خلال الحوار، كلمة شكر إلى مصر، قائلا: “شهادة حق 90% من أهل السعودية وأنا منهم تعلمنا وتربينا على أيادي أساتذة مصريين، ولهم الشكر والفضل وهو سبب في تطور الممكلة العربية السعودية وأن أقف بينكم، وقد تربيت وتعلمت على أيادي أساتذة من هذا البلد الطيب

مكرم محمد أحمد فى “حديث المساء” على إم بى سى مصر

يحل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الليلة، ضيفًا على الإعلامية سهام صالح، في برنامج “حديث المساء”، على قناة “إم بي سي مصر”، في بث مباشر من مدينة شرم الشيخ.

ويتناول اللقاء الحديث عن رأيه في فعاليات منتدى شباب العالم، ومقارنته بلقاءات الشباب في السابق.

الباز يكشف كواليس وأسرار تعرض لأول مرة من منتدى شباب العالم فى 90 دقيقة

يكشف الدكتور محمد الباز خلال حلقة اليوم من برنامجه الذى يقدمه على قناة المحورفى الثامنة مساءً ، أسرار وكواليس تعرض لأول مرة عن منتدى شباب العالم، الذى شارك الباز فى جلساته الافتتاحية.

ويقدم الإعلامى محمد الباز خلال الحلقة عرضا تليفزيونيا لأهم ماجاء من مشاهد وأحادث فى جلسات المنتدى كما يستضيف على الهواء مباشرة مجموعة من الضيوف المشاركين فى أعمال الجلسات.

ويناقش الباز إلى جانب منتدى شباب العالم، أسرار مرض الفنانة شادية، وكيف قضت أيامها الماضية داخل المستشفى، وهل استقرت حالتها أم لا، ويكشف من خلال أقارب الفنانة رسائلها للمصريين.

أسرة إعلان اتصالات على سى بى سى فى “صاحبة السعادة”

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس على قناة سى بى سى فى الحادية عشرة مساءً، أسرة إعلان اتصالات فى حلقة بعنوان “لن أعيش فى جلباب أبى” وتقوم إسعاد يونس خلال الحلقة بحوار حول نجاح الإعلان، وعلاقة الأب بابنه التى تشبه علاقات كثيرة بين الأبناء والآباء.