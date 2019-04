فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة.. غدًا

سلوى عثمان

في إطار فعاليات الدورة الحادية عشرة من الملتقى الدولي للرسوم المتحركة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، تستمر العروض بالقاهرة والمحافظات.

حيث يعرض في الخامسة بسينما الهناجر فيلم “Grandmas Hero” (الدنمارك)– فيلم “Goats” (روسيا)– فيلم “Notes on Monstropedia” (اليابان)– فيلم “The Sled” (روسيا)– فيلم “Tibeb girls” (إثيوبيا)– فيلم “Less Than Human (الدنمارك)- فيلم “Too Tame-Zu Zahm” (ألمانيا)– فيلم “Water Dream” (اليابان)– فيلم “We are going on Bear” (لوكسمبورج)- مسلسل “حبيب الله” الجزء الثانى (مصر)- مسلسل “نور وبوابة التاريخ” (مصر).

وبمركز طلعت حرب الثقافي “بالسيدة نفيسة”، في الخامسة مساء، يعرض مسلسل “نور وبوابة التاريخ” (مصر)- مسلسل “Foolyz” (مصر)- فيلم “Goats” (روسيا)- فيلم “Dark Dark Woods” الدنمارك- فيلم “Grandmas Hero” (الدنمارك)- فيلم “Tibeb girls” (إثيوبيا)- فيلم “صدق رسول الله” (مصر)- فيلم “ألوان وموسيقى” (مصر)- فيلم “بقع” (مصر)– “ولد وبنت” (مصر)- فيلم “Share” (مصر)- فيلم “دوشة وروشة” (مصر)- فيلم “الحوت الحزين” (مصر)- فيلم “لحظة من الزمن” (مصر)، تبدأ العروض في الخامسة مساء.

كما تستمر فعاليات ورشة “ستوب موشن” للشباب من سن 16 بسينما الهناجر، في الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، إشراف الفنانة سحر الدالي، ويقوم على التدريب الفنانة إنجي محمود، الفنان عمر فراج.

كذلك تستمر فعاليات ورشة عمل 2D بقصر ثقافة الأقصر وحتى 25 فبراير في الخامسة مساء، إشراف خلود فتحي، وهالة طارق، ويدير ندوات الورشة خالد محمد جمال.

وتختتم في العاشرة صباحًا فعاليات ورشة عمل “شخصية من الخيال” ببيت العيني.

كما تقام ندوة بسينما الهناجر في الثانية ظهر الأربعاء 21 فبراير، بعنوان “تصميم شريط الصوت في فيلم الرسوم المتحركة”، يحاضر فيها مهندس الصوت شريف سمير، وفنان الرسوم المتحركة أمجد عبد المحسن.