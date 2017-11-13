فعاليات متعددة للسفارة الأمريكية في مصر لدعم ريادة الأعمال

سمر السيد: تستضيف السفارة الأمريكية بالقاهرة وقنصليتها بالإسكندرية خلال الفترة من 13حتى 19 نوفمبر مجموعة من الأنشطة التى تهدف إلى إشراك الشباب وتنشيط البنية الأساسية لريادة الأعمال فى مصر. ومن المقرر أن يستضيف المركز الأمريكى بالقاهرة خلال الشهر الجارى، أيضا عددا من جلسات النقاش وورش العمل والمحاض

سمر السيد:

تستضيف السفارة الأمريكية بالقاهرة وقنصليتها بالإسكندرية خلال الفترة من 13حتى 19 نوفمبر مجموعة من الأنشطة التى تهدف إلى إشراك الشباب وتنشيط البنية الأساسية لريادة الأعمال فى مصر.

ومن المقرر أن يستضيف المركز الأمريكى بالقاهرة خلال الشهر الجارى، أيضا عددا من جلسات النقاش وورش العمل والمحاضرات فى مقر السفارة الرئيسى، وكذلك الركن الأمريكى بالمعادى وفى 3 مدن فى صعيد مصر بما فى ذلك قنا والاقصر وأسوان.

وذكرت السفارة في بيان اليوم الإثنين، أن يقود الجلسات شخصيات بارزة فى قطاع الأعمال ورواد الأعمال ومدربين وخريجين من برامج التبادل التى ترعاها السفارة.

وتشمل الموضوعات التى سيتم تناولها ريادة الأعمال التجريبية والمهارات اللازمة للنجاح الوظيفى والتسويق لرواد الأعمال وتقنيات حركة الصناع ومحاكاة ريادة الأعمال، ويشتمل البرنامج الشهرى للمركز الأمريكى بشكل منتظم العديد من البرامج الخاصة بريادة الأعمال وصولا إلى الاحتفالات السنوية بأسبوع ريادة الأعمال.

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكى توماس جولدبرجر، فى كلمته بالمؤتمر الذى نظمته جمعية مصر لتنمية وثقافة المجتمع بالتعاون مع السفارة بمناسبة الأسبوع العالمى لريادة الأعمال بمكتبة المعادى العامة، أنه تم إطلاق مئات المبادرات الشبابية لدعم الشركات الناشئة فى جميع أنحاء مصر فى السنوات الخمسة الماضية وقد حظيت بعضها بتقدير واعتراف عالمى، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية ملتزمة بدعم روح الابتكار من خلال مساعدة رواد الأعمال لصقل مهاراتهم.

وتدعم السفارة ريادة الأعمال من خلال برامج التبادل المصرية والأمريكية وتعمل بشكل وثيق مع الشركاء فى كلا البلدين لمساندة المنظمات والمبادرات التى تشجع على ثقافة ريادة الأعمال وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة من أجل ثقافة مصرية أقوى، كما ترعى السفارة أيضا العديد من معارض التوظيف بجميع أنحاء مصر بجانب مؤتمر “رايز اب” و”تكنى” وبرامج الإرشاد والتوجيه لريادة الأعمال.

جدير بالذكر أن أسبوع ريادة الأعمال ينعقد فى نسخته السنوية العاشرة بما يؤكد التزام الحكومة الأمريكية بتعزيز روح المبادرة على المستوى الدولى كوسيلة لتحفيز فرص النمو والتنمية وزيادة الرخاء العالمى.

وعلى مدار أسبوع من شهر نوفمبر لكل عام، تقام الآلاف من الفعاليات والمسابقات فى جميع أنحاء العالم لتلهم الملايين على المشاركة فى أنشطة ريادة الأعمال من خلال تحقيق الترابط بين الهيئات المعنية بهذا المجال والمستثمرين من خلال الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، ويدعم العشرات من قادة العالم وشبكة تضم أكثر من 15 ألف منظمة شريكة بما فى ذلك الحكومة الأمريكية.