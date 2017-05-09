فعاليات ثقافية بمولانا آزاد تخليداً لذكرى طاغور

قالت السفارة الهندية فى بيان صحفى أن مركز مولانا أزاد الثقافي الهندي التابع لسفارة الهند بالقاهرة ينظم مهرجان طاغور في الفترة من 8 إلى 12 مايو الجارى تخليدا للذكرى الـ 156 لميلاد رابندراناث طاغور، الشاعر والرسام والكاتب والفيلسوف الهندي الشهير.

يشار إلى أن رابندراناث طاغور تلقى جائزة نوبل في الأدب في عام 1913، وكان يمثل أول شخصية غير أوروبية تحصل على تلك الجائزة المرموقة، تقديرا لمجموعته الشعرية التي تحمل اسم “جيتانجالي”.

ويوجد جمهور عريض من القراء لأشعاره ورواياته ومسرحياته وقصصه القصيرة ومقالته في الهند وحول العالم. وقد تم تلحين كلمات أشعاره وتحويلها لأغنيات وتم تحويل مسرحياته التي ألفها إلى مسرحيات درامية راقصة كما تم تحويل قصصه إلى أفلام سينمائية.

ووفقا للبيان، يمثل طاغور جزءا لا يتجزأ من التراث الأدبي الهندي كما أنه يمثل قامة شامخة في مجال الأدب البنجالي ولا تزال أعماله تمثل مصدر إلهام للمبدعين في عالمنا المعاصر.

وقد ذاع صيت طاغور في مصر؛ فقد زار مصر عندما كان في ريعان شبابه في عام 1878 ثم زارها بعد ذلك عندما ذاع صيته كشاعر وفيلسوف في عام 1926 كما التقي بالملك فؤاد وتحاور مع أدباء في الإسكندرية والقاهرة.

وقد ذاع خبر الصداقة التي ربطته بالشاعر المصري أحمد شوقي، وقد كتب رثاء قويا عندما توفي أحمد شوقي في عام 1932. وقد أعجب إعجابا قويا بالاتجاهات الأدبية والحركة الفكرية في مصر. كما كتب عن العلاقة الجميلة التي تربط نهر النيل العظيم بالحضارة المصرية المزدهرة.

وسوف يتضمن المهرجان مسرحية درامية راقصة مأخوذة عن أحد أعمال طاغور وهو “تشيترانجادا” والتي تقدمها فرقة رابطة الراقصين،و تشيترانجادا هي الأميرة المحاربة في الملحمة الهندية القديمة مهابهاراتا. وتمثل فرقة رابطة الراقصين فرقة رقص شهيرة مقرها كولكاتا في ولاية البنغال الغربية.

وسيتم عرض مسرحية تشيترانجادا على مسرح السيد درويش يوم 9 مايو الساعة 8 مساء وفي معهد الموسيقى العربية يوم 11 مايو الساعة 8 مساء، كما سيتم عرض فيلم “كابولي والا” لهيمين جوبتا يوم 8 مايو في سينما الهناجر، بدار الأوبرا بالقاهرة الساعة 7 مساء. الفيلم مأخوذ عن رواية من تأليف طاغور حول أحد المهاجرين من كابول الذي يشعر بانجذاب لفتاة من الهند تذكره بابنته في أفغانستان.

ويختتم المهرجان يوم 12 مايو بعرض مسرحية “ريتورانجا – تأثير الفصول” والتي يعرضها أفراد من الجالية الهندية بمصر على مسرح الهناجر بدار الأوبرا بالقاهرة الساعة 7:30 مساء، كما تنظم السفارة أيضا مسابقة في الرسم لأطفال الجالية الهندية في مصر يوم 12 مايو.

ويتم تنظيم مهرجان طاغور بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ودار الأوبرا المصرية، وقطاع الإنتاج الثقافي، وفرقة رابطة الراقصين وجمعية الجالية الهندية في مصر.