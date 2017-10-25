فعاليات السفارة الكورية الجنوبية لشهر أكتوبر

سمر السيدينظم قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس 30 أكتوبر المقبل، السيمنار الدولى لدراسات اللغة الكورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لبحث العديد من القضايا الخاصة بالاقتصاد والتعليم وقضايا دولية أخرى، بمشاركة الدكتورة مناجدة صالح بجامعة القاهرة ورضوى عبد اللطيف نائب رئيس تحرير الأخبار وعدد من ال

سمر السيد





ينظم قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس 30 أكتوبر المقبل، السيمنار الدولى لدراسات اللغة الكورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لبحث العديد من القضايا الخاصة بالاقتصاد والتعليم وقضايا دولية أخرى، بمشاركة الدكتورة مناجدة صالح بجامعة القاهرة ورضوى عبد اللطيف نائب رئيس تحرير الأخبار وعدد من الأساتذة بالجامعات الكورية وجامعات أخرى مغربية وكينية.

قال كيم بيونج كوان، القائم بأعمال سفير كوريا الجنوبية بمصر، فى الندوة التى نظمتها السفارة، اليوم، إنها ستنظم احتفالية فى ذلك التوقيت بمناسبة إعلان القاهرة لتأسيس كوريا الجنوبية الذى تم فى عام 1943، وكلتا الفعاليتين ستتم فى فندق ميناهاوس.

وذكر أن قادة الحلفاء، وأبرزهم من دولتى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كانا قد اجتمعا فى فندق مينا هاوس فى 1943 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وكان من نتائجه إعلان تأسيس كوريا الجنوبية.

وأضاف كوان أن مصر وكوريا الجنوبية يتمتعان بروابط متميزة رغم أن تاريخ العلاقات الدبلوماسية ليس طويلًا، مشيرًا إلى أن العلاقات القنصلية بدأت عام 1961، وبعدها شهدت العلاقات تطورًا فى الساحات الدولية، خاصة على مستوى التنسيق فى منظمة الأمم المتحدة، وظل هذا حتى بدء العلاقات الدبلوماسية فى 1995.

وتابع: أقامت السفارة نصبًا تذكاريًّا فى حديقة شرم الشيخ احتفالًا بمرور 70 عامًا على استقلالها وبمناسبة مضي 12 عامًا على إنشاء قسم تعليم اللغة الكورية بجامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن انتشار اللغة والدراسات الكورية فى مصر كان سبب انعقاد ندوة دراسات اللغة الكورية، هذا العام، للمرة الثالثة على التوالى منذ بدئها فى 2015.