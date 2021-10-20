فعاليات «اقتصادية قناة السويس» في إكسبو 2020 تبرز الفرص الاستثمارية وخدمات الخطوط الملاحية

يشارك المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كمتحدثين رئيسيين في أولى فعاليات اقتصادية قناة السويس في الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، والتي تنطلق يوم الخميس المقبل 28 أكتوبر 2021، وبحضور نخبة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين المحليين والأجانب شركاء التنمية للمنطقة الاقتصادية.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم، أن الفعالية الأولى للمنطقة ترتكز محاورها عن الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المنطقة في موانئها ومناطقها الصناعية على طول ضفتي أهم ممر ملاحي عالمي “قناة السويس”، حيث يعرض رئيس المنطقة الاقتصادية أهم الحوافز التي صدرت مؤخراً لجذب المزيد من الاستثمارات ولماذا اختيار المنطقة ضمن المناطق العالمية المماثلة للاستثمار فيها، فضلاً عن عرض رئيس هيئة قناة السويس عما تقدمه الهيئة للخطوط الملاحية العالمية والحوافز لجذب الشركات العالمية، وأهمية ودور “قناة السويس” كممر ملاحي هو الأفضل عالمياً في النقل البحري وربط دول العالم ببعضها البعض من خلال هذا الشريان الحيوي.

وذكر البيان أن هذه الفعالية تحت عنوان (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – “مسار متكامل.. وجهة واحدة”) من داخل الجناح المصري وتتمتع بمشاركة كبيرة من كبار المستثمرين والشركات العالمية للتعرف عن قرب بالفرص التي تقدمها “قناة السويس” على طول ضفتيها للعالم أجمع، بجانب الإجراءات التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تيسير وتحسين مناخ الأعمال أمام المستثمرين ضمن الإجراءات والحزم التشجيعية التي توفرها الدولة المصرية بشكل عام أمام الاستثمارات الأجنبية خاصة أن مصر هي نافذة العالم للقارة الإفريقية، مما يساهم في زيادة فتح أسواق خارجية متنوعة أمام المستثمر سواء لإفريقيا أو أوروبا وآسيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ربط مناطقها وموانئها بموقع جغرافي متميز يطل على البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بقناة السويس.