فطورى : زيادة عدد الاكتواريين ضرورى لتاسيس إدارة للمخاطر

الشاذلى جمعة :أكد عادل فطورى العضو المنتدب لشركة "وثاق للتأمين التكافلى" على ضرورة استعداد سوق التأمين المصرى لتاسيس إدارات للمخاطر المؤسسية بكافة شركات التأمين .و اضاف فطورى خلال الندوة التى عقدتها جمعية الخبراء الاكتواريين باستضافة الاتحاد المصرى للتأمين الاسبوع الماضي، أن العبرة ليست بالزام ا

الشاذلى جمعة :

أكد عادل فطورى العضو المنتدب لشركة “وثاق للتأمين التكافلى” على ضرورة استعداد سوق التأمين المصرى لتاسيس إدارات للمخاطر المؤسسية بكافة شركات التأمين .

و اضاف فطورى خلال الندوة التى عقدتها جمعية الخبراء الاكتواريين باستضافة الاتحاد المصرى للتأمين الاسبوع الماضي، أن العبرة ليست بالزام الشركات بتأسيس تلك الإدارات عبر قرارات من الهيئة العامة للرقابة المالية أو متطلبات من جهات التصنيف الدولية لمنح تصنيف للشركة بل لابد أن يكون عدد كاف من الخبراء الاكتواريين بالسوق .

و أشار إلى ضرورة توافر قناعة داخلية بمجالس إدارات شركات التأمين و العاملين بها بأهمية تاسيس إدارة مستقلة لإدارة المخاطر المؤسسية و ذلك لتحديد كافة المخاطر التى تتعرض لها الشركات من مخاطر تأمين و مخاطر تشغيل و مخاطر ائتمان و مخاطر السوق و السيولة و مخاطر قانونية و مخاطر تتعلق بنظم المعلومات و المنافسة و مخاطر طارئة مثل التعويم .