فطرة الطبية تبحث زيادة استثمارات علاج الإدمان

❐ 4 ملايين جنيه حجم استثماراتها بمركز فايد العلاجى المال ـ خاص تبحث شركة فطرة للخدمات الطبية التوسع فى مجال علاج الإدمان من خلال ضخ استثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة لمخاطبة مؤسسات تمويلية تنموية للمشاركة فى المشروع بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات إلى 4 ملايين جنيه. وقال كريم صلاح، المؤس

❐ 4 ملايين جنيه حجم استثماراتها بمركز فايد العلاجى

المال ـ خاص

تبحث شركة فطرة للخدمات الطبية التوسع فى مجال علاج الإدمان من خلال ضخ استثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة لمخاطبة مؤسسات تمويلية تنموية للمشاركة فى المشروع بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات إلى 4 ملايين جنيه.

وقال كريم صلاح، المؤسس والمدير العام بشركة فطرة الطبية، إنه تم تأسيس الشركة قبل ثورة يناير، وبناء مستشفى تابع فى قرية سندس السياحية بمنطقة فايد بالإسماعيلية بهدف علاج الإدمان، وبعد التأسيس تم توقيع شراكة مع شركة «ناركو نن» الأمريكية المتخصصة فى المجال، وتأسيس شركة تحت مسمى ناركونن مصر.

وأضاف صلاح، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أنه تم تأسيس فطرة برأسمال أولى مليون جنيه، وبعد إجراء العديد من التوسعات واستقبال نزلاء، تمت زيادة حجم الاسستثمارات لصل حالياً إلى 4 ملايين جنيه، وهناك خطة موضوعة لاستمرار التوسع، من خلال إضافة مساحات جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية.

وأشار إلى أن المركز العلاجى مقام على مساحة تقارب 1500 متر تضم 3 فيلات جاهزة ومؤهلة لاستقبال النزلاء ومطلة على البحر مباشرة، وتضم 14 سريرًا، وهناك أطقم طبية وعلاجية على مستوى عال من خبراء وزارة الصحة وأطباء الصحة النفسية.

وأوضح أن المستشفى استقبل العديد من المرضى خلال السنوات الماضية، ما بين المحليين والأجانب، وهناك نظامين لتحديد أسعار العلاج أحدهم للأجانب، والآخر للمصريين، مشيراً فى الوقت نفسه لوجود طابع اجتماعى إنسانى فى المشروع، يتيح العلاج بأسعار منخفضة للحالات غير القادرة.

وأكد المؤسس والمدير العام لفطرة الطبية، أن الشركة تهدف زيادة حجم الاستثمارات فى المشروع خلال المرحلة المقبلة من خلال التفاوض مع البنك الأهلى باعتباره المالك لقرية سندس السياحية بهدف شراء 1500 متر إضافية مجاورة للمستشفى، لإنشاء غرف علاجية بها، وذلك فى إطار خطة زيادة التسويق للمشروع.

وأشار الى أن معدلات العائد الاستثمارى من فطرة تتراوح فى العام الواحد ما بين %15 و%20 من حجم الاستثمار، وهو ما وصفه بالجيد فى ظل اعتبارات اجتماعية فى العلاج.

ويشير الموقع الإلكترونى لناركونن مصر إلى أنها تعتمد على برنامج علمى للإقلاع عن الإدمان من خلال إنشاء مستشفى علاجى بالقرب من البحر يضمن وجود مركز للياقة البدنية، بما يساعد على الهدوء والتخلص من الضغوطات وتوفير غرف جيدة وبرنامج غذائى، وتملك ناركونن العالمية تواجداً فى العديد من البلدان ومنها أوروبا والولايت المتحدة، ونيبال والمملكة المتحدة وامريكا اللاتينية واستراليا ونيوزيلاندا، وتأسست فى 1966.

ولفت صلاح الى ان الشركة مهتمة بالبحث عن تمويلات اضافية من المؤسسات التنموية الدولية أو المحلية فى إطار خطط التوسع فى السوق المحلية، والتركيز على جهود السياحة العلاجية فى مصر، متطرقاً لارتفاع خطر الإدمان فى البلدان العربية، والتى تجبر الحكومات على محاربتها.

جدير بالذكر أن صلاح يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الاستثمارية، والتى تملك مشروع مونت كايرو بالمقطم، وضخت خلال الفترة الماضية استثمارات بمليونى جنيه لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمشروع، ورفع عدد الغرف السياحية والإقامة فى مشروع مونت كايرو، لتصل إلى 32 وحدة من إجمالى 50 وحدة.

ويُقدَّر رأسمال المجموعة العربية بـ5 ملايين جنيه، وتعمل فى مجالات الاستثمار العقارى، والاستشارات الهندسية، والقطاع الطبى، موزعة على 500 ألف سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، وتسيطر أسرته على النسبة الكبرى من رأسمال الشركة، و22 % لصالح مستثمرين كويتيين، و%6 لمستثمرين أفراد محليين، وقد حققت صافى ربح خلال العام الماضى يُقدَّر بـ500 ألف جنيه، مقابل 300 ألف جنيه خلال 2015.