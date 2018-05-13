فطارنا مع أهالينا.. بروتوكول تعاون بين الهجرة ومصر الخير

سلوى عثمانقامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، واللواء حمدى بخيت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ، وعدد من ممثلى الجاليات المصرية بالخارج.أكدت مكرم أن المصريين فى

سلوى عثمان

قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، واللواء حمدى بخيت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ، وعدد من ممثلى الجاليات المصرية بالخارج.

أكدت مكرم أن المصريين فى الخارج مازالوا مستمرين في إرسال رسائل للدولة المصرية، فمبادرتهم يؤكدون أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذه الدولة، خاصة أنهم يدركون تماما حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، فهم خط دفاع الأمن القومى الأول فى الخارج.

وأوضحت مكرم أن وزارة الهجرة تهدف من وراء التعاون بموجب هذا البروتوكول إلى إقامة عدد من الموائد الرمضانية لإفطار الصائمين، وكذلك توزيع كرتونة رمضان على المحتاجين في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال مساهمات المصريين بالخارج في إطار مبادرة الوزارة “المصريين بالخارج .. فطارنا مع أهالينا” على أن يتم التنفيذ بالتعاون مع مصر الخير.

وأشارت مكرم إلى أن الجانبين اتفقا في البروتوكول على أن يكون قبول مساهمات المصريين بالخارج في هذه المبادرة بإيداع المبالغ المالية المتبَرع بها في حساب بنكي خاص بالمؤسسة ُيخصص لهذا الغرض، على أن تتم موافاة الوزارة برقم هذا الحساب البنكي حتى يتسنى توجيه المصريين بالخارج للمساهمة في المبادرة من خلال الإيداع فيه، وكذلك تلتزم المؤسسة بموافاة الوزارة –على وجه رسمى – بقيمة المبالغ التي تم ضخها في هذا الحساب لصالح هذه المبادرة.

كما أشارت مكرم إلى أن الوزارة تقوم أيضا بتقديم أي دعم معنوي يساهم في إنجاح هذه المبادرة مما يسهل من عمل والتزامات المؤسسة، وكذلك عمل الإعلان والدعاية اللازمة عن مبادرتها “المصريين بالخارج .. فطارنا مع أهالينا” من خلال الصفحة الرسمية للوزارة وأيضاً وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للوزارة، بهدف الترويج عن المبادرة والإعلان عن المنتجات التي تقدمها المؤسسة طوال شهر رمضان المعظم لعام 1439 هـ / 2018 م.

وقال الدكتور على جمعة ” نحن نؤكد أننا مازلنا في الزمن الجميل، فتمتعوا بهذه المعاني السامية، فمثل هذا العطاء ومثل هذه المبادرات ومثل هذه السرعة في الإنجاز هو مانحتاجه من أجل استعادة ريادتنا في العالم ” .

وأكد أن “مصر الخير” تتولى القيام بكل ما هو ضروري نحو إقامة عدد من الموائد الرمضانية لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان المعظم لعام 1439 هـ / 2018 م، مع توفير كافة أشكال الدعم اللوجستي اللازم لإقامة هذه الموائد لتخرج بصورة لائقة تتناسب مع الهدف النبيل لهذه المبادرة، وكذلك تتولى المؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية واستخراج جميع التراخيص اللازمة قانوناً لإقامة هذة الموائد والخيم الرمضانية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح جمعة أن المؤسسة تتولى إعداد كرتونة رمضان وتوفير العدد المطلوب وفقاً لنسبة مساهمة المصريين وذلك لتوزيعها على عددٍ من المحتاجين في مختلف المحافظات، مع التزامها بموافاة الوزارة بصورة معتمدة من المستندات الدالة على أوجه الصرف والإنفاق الخاصة بهذه المبادرة.



ولفت جمعة إلى أن المؤسسة تساهم أيضا في عمليات الإعلان والدعاية عن مبادرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج “المصريين بالخارج .. فطارنا مع أهالينا” وذلك على الصفحة الرسمية للمؤسسة وأيضاً وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للمؤسسة وذلك بهدف الترويج عن المبادرة والإعلان عن منتجات الحملة التي تقدمها المؤسسة طوال شهر رمضان المعظم لعام 1439 هـ / 2018 م.

وسيتم إطلاق اسم الجالية على كل المائدة الرمضانية المخصصة لتبرعات الجالية وفقاً لنسبة المساهمة في تكاليفها.

وسبق أن أعلنت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن إطلاق الوزارة مبادرة “المصريين بالخارج.. فطارنا مع أهالينا” خلال الشهر الكريم، والتي تتمثل في إعداد موائد وخيم رمضانية بمختلف المحافظات من مساهمات الجاليات المصرية المقيمة بالخارج وسيتم إطلاق اسم الجالية المتبرعة على الخيمة أو المائدة الخاصة بها.

وأوضح الدكتور فؤاد ناصر، نائب لورد مقاطعة شيشاير ببريطانيا، أن “هذه المبادرة من شأنها إحياء للزمن الجميل، ومعروف أن الأسرة المصرية تجتمع في شهر رمضان وهذه من تقاليد شعبنا الجميلة، والآن نعود بهذه المبادرة لاسترجاع هذه التقاليد، ومن هذا المكان أدعو كل المصريين في الخارج وأقول لهم لا ترددوا في تقديم أفكار من أجل الارتقاء بمصر”.