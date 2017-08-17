فض المظاريف الفنية لمناقصة غرفة الإسكندرية 28 أغسطس

السيد فؤاد:تستهدف غرفة تجارة الإسكندرية وضع إستراتيجية مستقبلية لها خلال الفترة المقبلة، من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا الشأن.وأعلنت الغرفة عن طرح مناقصة بين المكاتب الاستشارية والشركات المتخصصة، للتقدم لعمل دراسة شاملة توضح فيها الخطة الإستراتيجية التي يمكن اتباعها خلال الفترة المقبلة، بم

السيد فؤاد:

تستهدف غرفة تجارة الإسكندرية وضع إستراتيجية مستقبلية لها خلال الفترة المقبلة، من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا الشأن.

وأعلنت الغرفة عن طرح مناقصة بين المكاتب الاستشارية والشركات المتخصصة، للتقدم لعمل دراسة شاملة توضح فيها الخطة الإستراتيجية التي يمكن اتباعها خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات مجتمع الأعمال والتجار.

وحددت الغرفة المصرية بالإسكندرية 28 أغسطس الجاري، موعدا لفض المظاريف الفنية بين الشركات المتقدمة للمناقصة.

وتعد غرفة تجارة الإسكندرية، من أقدم الغرف بالسوق المصرية، إلا أنها تواجه حالة كبيرة من الركود خلال العامين الماضيين، سواء في أداء الشعب أو الأداء العام مثل مشاركتها في مناقشة القوانين الاقتصادية، والقرارات المختلفة.

وتعتبر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، هى أول غرفة وطنية إنشئت فى مصر و فى المنطقة العربية، وتأسست فى 30 أبريل سنة 1922م كمؤسسة اقتصادية قومية لها دورها فى رعاية، و إنهاء المصالح التجارية و الاقتصادية و دعم الإنتاج.

و كان للغرفة التجارية بالإسكندرية دورها الواضح فى توطيد العلاقات التجارية الخارجية مع مختلف بلدان العالم من خلال اتفاقيات التوأمة مع الغرف النظيرة, علاوة علي تلاحمها مع المجتمع السكندرى فى مختلف المجالات.