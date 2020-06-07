فضية وبرونزية.. «البنك الأوروبي» يمنح مصر جائزتين دوليتين لعام 2020

فازت مصر بجائزتين دوليتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة لعام 2020 خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتمكين المرأة، وذلك ضمن 11 دولة على مستوى العالم.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في بيان اليوم، إن مصر فازت بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التى قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات هي، (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي) و (الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعى والتمكين الإقتصادي للمرأة) و(الشمول).

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بحرص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على إقامة جوائز الاستدامة سنويا والتى تشجع الدول الأعضاء فى البنك على تعزيز الابتكار البيئى والاجتماعى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والقيام بأفضل الممارسات البيئة والاجتماعية والعمل على سد الفجوة بين الجنسين بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن فوز مصر بالجائزتين يشجع على المضى قدما فى توسيع الشراكة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مجال الطاقة المتجددة وأيضا التعاون في مجالات الاستدامة المختلفة.

وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولى تعمل على سد الفجوة بين الجنسين فى كل مشروع تنموى من خلال التأكد من وجود مكون للمرأة فى المشروع، حيث إن سد الفجوة بين الجنسين سيساهم فى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بأكثر من 34%.

وأكدت الدور المهم الذي يلعبه التعاون المثمر بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كشريك للتنمية مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى حملة التوعية لمكافحة التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية.