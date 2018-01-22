فضل الله يؤكد عدم صحة تويته ميدو المثيرة للجدل

خبير اللوائح: لا يوجد نص يحظر أن تقوم مؤسسة رياضية بتأييد مرشح لرئاسة الدولةعلى المصرىأثار أحمد حسام "ميدو"، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك ووادى دجلة، عددا من التساؤلات حول المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد المصرى لكرة القدم، عصر أمس الأحد، بمقر الاتحاد بالجبلاية، لإعلان دعمه لعبدالفتاح السيس

خبير اللوائح: لا يوجد نص يحظر أن تقوم مؤسسة رياضية بتأييد مرشح لرئاسة الدولة



على المصرى



أثار أحمد حسام “ميدو”، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك ووادى دجلة، عددا من التساؤلات حول المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد المصرى لكرة القدم، عصر أمس الأحد، بمقر الاتحاد بالجبلاية، لإعلان دعمه لعبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى الترشح لفترة رئاسة ثانية.

وكتب ميدو، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: “ليس من حق اتحاد الكره أن يعلن مساندته لأي مرشح رئاسي بشكل رسمي، وليس من حق اَي رئيس نادي أن يعلن مساندته لأي مرشح رئاسي بشكل رسمي، أتعجب من أفعال من من يدعون علمهم بقوانين الفيفا ويفعلون عكسها!!”، مضيفا: “قوانين الفيفا واضحة وصريحه تمنع اَي نادي أو اتحاد محلي باستخدام سلطته لأي توجهات سياسيه حتى ولو بالاشارة!!”.

وتواصلت المال مع الدكتور محمد فضل الله، أستاذ القانون الرياضى والخبير الدولى فى القوانين واللوائح الرياضية، الذى أكد أن هذا الكلام غير صحيح، حيث أن قوانين الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، بتمنع عملية التمييز وفقا الجوانب العرقية أو الدينية أو السياسية فى الممارسة الرياضيه، بمعنى أنك تمنع شخص من ممارسة كرة القدم بناء على أسباب عرقية أو دينيه …..الخ”.

وأضاف: “أما أن مؤسسه تؤيد شخص فهذا نوع من رؤية تلك المؤسسه فى حماية رياضة كرة القدم، والأمثلة كثيرة فى ذلك، كالأزمة الأخيرة للجنة الأوليمبية الروسيه، التى استعانت برئيس الدوله من أجل السماح للاعبين بالمشاركة”.

ودلل فضل الله على كلامه، بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم، يشترط قبل إسناد تنظيم كأس العالم لأى دولة، يشترط موافقة الدوله ممثله فى حكومتها، ونفس الأمر ينطبق على تنظيم الدورات الأوليمبية.

واختتم أستاذ القانون الرياضى والخبير الدولى فى القوانين واللوائح الرياضية: “لا يوجد نص فى الفيفا أو الميثاق الأوليمبى أو القواعد الدوليه، يحظر أن تقوم مؤسسة رياضيه بتأييد مرشح لرئاسة الدوله، ومن يمتلك النص عليه أن يذكره ويقدم الدليل عليه”.