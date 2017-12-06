فصل التيار الكهربائي بمطروح عن مناطق تجمع الأمطار

معتز محمود وجه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، لرئيس قطاع الكهرباء، بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بمواجهة السيول لفصل التيار الكهربائي فورا عن مناطق تجمع الأمطار لعدم حدوث خطر على حياة المواطنين. وشدد المحافظ علي استعداد مديرية الري والموارد المائية لمواجه السي

معتز محمود



وجه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، لرئيس قطاع الكهرباء، بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بمواجهة السيول لفصل التيار الكهربائي فورا عن مناطق تجمع الأمطار لعدم حدوث خطر على حياة المواطنين.



وشدد المحافظ علي استعداد مديرية الري والموارد المائية لمواجه السيول بتحديد المنسوب المناسب لترعة الحمام تحسبا لزيادة المياه بالترعة مما لا يؤثر علي تشغيل محطة جنوب العلمين.

وتشهد منطقة الساحل الشمالى و بعض مناطق محافظة مطروح امطارا غزيرة منذ صباح اليوم الاربعاء ورياح شديدة بالاضافة الى موجة من الطقس البارد وغير المستقر.



وتم رفع حالة الاستعداد القصوى وتجهيز المعدات والسيارات بمدن المحافظة الثمانية بالتنسيق وشركة مياة الشرب والصرف الصحى والأجهزة المعنية لمواجهة الأمطار.



من جانبها، تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة توجيهات بالمتابعة المستمرة والتواصل المستمر مع غرف العمليات بمراكز المدن الثمانية والأجهزة المعنية لتلقى اى بلاغات فورية عن اى تجمعات لمياه الامطار مع التأكيد علي تطهير مجاري السيول بالطرق السريعة والمدن و رفع التقارير اللازمة عن حالة الطقس والحالة الجوية.



تجدر الإشارة إلى أنه تم دعم المحافظة أيضا بأحدث سيارة مجهزة لنزح وسحب مياه الأمطار المتراكمة والسيول بطاقة سحب 1350 م3 فى الساعة وبتكلفة 6,544 مليون جنيه, كأحدث معدة على مستوى محافظات الجمهورية للاستعانة بها فى مواجهة أى طوارئ خاصة.

وتتميز تلك السيارة بالقدرة على طرد المياه لمسافة 600 م، ومزودة بخرطوم سحب قطر 12 بوصة مع وجود مصفاة لمنع سحب الأجسام الصلبة، كما أنها مزودة بونش لرفع وتحميل طلمبات السحب وبمولد كهرباء لإنارة المناطق البعيدة عن الكهرباء وسحب تجمع المياه منها ليلًا.