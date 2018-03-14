فشل مزاد بيع قطعة أرض مملوكة للإسكندرية للغزل والنسيج

رجب عزالدينأعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس"، عن تأجيل مزاد علنى لبيع قطعة أرض غير مستغلة، بوحدة باكوس بإسكندرية.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن المزاد عقد أمس الثلاثاء ولم يتقدم لشراء كراسة الشروط إلا شخص واحد، كما لم يتقدم أحد لتقديم أى مظاريف عن تلك الم

رجب عزالدين

أعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس”، عن تأجيل مزاد علنى لبيع قطعة أرض غير مستغلة، بوحدة باكوس بإسكندرية.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن المزاد عقد أمس الثلاثاء ولم يتقدم لشراء كراسة الشروط إلا شخص واحد، كما لم يتقدم أحد لتقديم أى مظاريف عن تلك المزايدة للجنة فض المظاريف، وبناء عليه تقرر تأجيل المزايدة لموعد آخر.

كانت الشركة قد أعلنت فى نوفمبر الماضى، عن نيتها فى عرض قطعة أرض غير مستغلة، في منطقة باكوس للبيع بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة.

ويبلغ رأسمال الشركة 596.4 مليون جنيه، موزعًا على 298.2 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهان للواحد.