فشل مزاد بيع قطعة أرض للعربية لاستصلاح الأراضى

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” عقدت جلسة المزاد أمس الأربعاء بحضوض لجنة البيع وخبير التثمين وتقدم للشركة ثلاث عروض للشراء عن طريق الأظرف المغلقة وبعد فتح المظاريف تم تحويل نظام المزاد من مظاريف مغلقة إلى مزاد علنى.

وتابع البيان: انتهت جلسة المزاد فى الساعة الواحدة حيث لم يصل إلى السعر الأساسى المحدد.

