فشل في دراسة «العلوم» فانتحل صفة طبيب.. ضبط شخص وزوجته لإدارتهما عيادات بالجيزة

أغلق صالون تجميل خاص به في محافظة الإسكندرية بسبب أحكام قضائية ثم عمل كفني تمريض وافتتح بعدها مراكز طبية.

انتحل صاحب صالون تجميل وزوجته صفة طبيبان، وأدار الاثنين عيادات ومراكز طبية بمنطقتي أكتوبر وفيصل في محافظة الجيزة، بعدما فشل الأول في دراسته بكلية العلوم واتجه للعمل كممرض فترة زمنية، ثم خطط لافتتاح مجموعة عيادات أجرى من خلالها عمليات تجميل وجراحات أسنان للمرضى لكسب مبالغ مالية.

صاحب صالون تجميل وزوجته ينتحلان صفة طبيب

ترجع التفاصيل، عندما رصدت المتابعة الأمنية ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن مقطع فيديو يظهر فيه شخص يعمل “فني تمريض” -مقيم بمحافظة الغربية، يتضمن الواقعة.

وأبلغ من خلال الفيديو عن شخص وزوجته بسبب انتحالهم صفة أطباء وافتتاح مجموعة عيادات بمنطقتي أكتوبر وفيصل بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأوضح أنه كان يعمل طرفهم كأحد أعضاء طاقم التمريض، مشيرًا إلى أن الشخص المشار إليه ينتحل صفة طبيب بإحدى المستشفيات، علمًا بأن مهنته الحقيقية هي صاحب صالون تجميل، كما أن زوجته تنتحل صفة طبيبة تجميل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من تحديد الشخصان المعنيان بمقطع الفيديو المشار إليه.

المتهم حاصل على ثانوية عامة

واتضح أنهما شخص حاصل على ثانوية عامة “له معلومات جنائية وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وتأكدت أجهزة الأمن أنهما يتخذان عدة عيادات ومراكز طبية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، مقرًا لممارسة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد من الأجهزة الطبية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

المتهم: لم استكمل دراستي بكلية العلوم وعملت كفني تمريض

وقال المتهم الأول إنه التحق بكلية العلوم بإحدى الجامعات ولم يستكمل دراسته، ثم افتتح صالون تجميل بمحافظة الإسكندرية، وغلقه عقب صدور العديد من الأحكام القضائية ضده.

وأشار إلى أنه تنقل بين العيادات الطبية وعمل كفني معمل وتمريض، مما أكسبه معلومات طبية فاختمرت في ذهنه فكرة افتتاح عدة عيادات ومراكز طبية.

المتهم: أوهمت الضحايا أني طبيب ممارس.. واتفقت معهم على إجراء عمليات جراحية

وأوهم مخالطيه بكونه طبيب وممارس عام، وانتحل صفة طبيب بإحدى المستشفيات وعين أطقم طبية وتمريض.

ولفت إلى أنه تحصل على مبالغ مالية من بعض المواطنين كمقدم لإجراء عمليات جراحية لهم في مجال التجميل، الأسنان، السمنة، في تلك العيادات والمراكز الطبية.

وأكد على أنه أغلقها عند شعوره بافتضاح أمره للتشكك في عدم إتمام العمليات الجراحية أو دفع مرتبات العاملين.

وبسؤال الثانية أيدت ما جاء بأقواله، مضيفة أنها كانت تنتحل صفة طبيبة سمنة ونحافة وتجميل.

بلاغات بالنصب من أطباء

وتبين وجود عدد من المواطنين المرضى “ضحاياهم” واتهموهما بالنصب والاحتيال، وانتحال صفة أطباء، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لإجراء عمليات جراحية.

كما اتهمهم 3 أطباء بالنصب والاحتيال عليهم، وعدم الحصول على رواتبهم، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة.