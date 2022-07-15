فشل زيادة متابعيها عبر «تيك توك» وراء محاولة انتحار فتاة في بث مباشر

حاولت فتاة الانتحار في محافظة القاهرة ، بعدما فشلت في زيادة عدد متابعيها عبر تطبيق “تيك توك” مما تسبب لها في ضائقة نفسية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة بعدما بثت فيديو مباشر لمحاولة الانتحار.

كانت الأجهزة الأمنية، قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على تطبيق “تيك توك” يتضمن محاولة إحدى الفتيات الانتحار داخل غرفتها.

وبالفحص أمكن تحديد العقار محل الواقعة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبالانتقال تقابلت مع سيدة “تحمل جنسية إحدى الدول، ووالدة الفتاة المشار إليها.

وبمناقشتها أفادت بأنه عقب عودة نجلتها من العمل دخلت إلى غرفتها وأغلقت الباب، وعقب مرور بعض الوقت إرتابت في الأمر وعندما دخلت تبين لها محاولة نجلتها الانتحار، فأنقذتها وعللت ذلك لمرورها بضائقة نفسية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة، وبمناقشتها أفادت بمحاولتها الانتحار نتيجة مرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها في الإستمرار في عملها، وعدم تمكنها من زيادة المتابعين لصفحتها الشخصية على تطبيق “تيك توك” كمحاولة منها للتحصل على مبالغ مالية من التطبيق والتربح من زيادة عدد المتابعين، فقامت ببث فيديو مباشر “لايف” من هاتفها المحمول بغرفتها لتصوير نفسها أثناء القيام بالإنتحار.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.