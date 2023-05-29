فشل جهود حسم انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتزكية

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن الجهود التى بذلها بعض رموز مجتمع الأعمال السكندرى وأعضاء فى البرلمان وقيادات أحزاب بالمحافظة على مدار الأسابيع الماضية فشلت فى تنازل مرشحى انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية لصالح قائمة “معا لاستمرار العطاء” برئاسة أحمد الوكيل، رئيس مجلسها الحالى، وحسمها بالتزكية.

وقالت المصادر لـ”المال” إن عدد المرشحين الذين انسحبوا بالفعل من ماراثون الانتخابات بلغ 4 فقط، مضيفًة أنهم هم أشرف مصطفى السيد عارف سلامة، والدكتور مصطفى محمود حامد يوسف، وخالد رمضان حسنين محمود، ومحمد أحمد عبدالعزيز برسى.

وأشارت إلى أنه المستهدف من جهود تنازل المرشحين الفرديين هو أن تتجه الانتخابات إلى الحسم بالتزكية لصالح قائمة “معا لاستمرار العطاء” وإتمامها فى أجواء هادئة، لافتة إلى إغلاق باب التنازل عن الترشيحات منذ أيام.

وكشفت المصادر أن تمسك بعض المرشحين الفرديين وعدم رغبتهم فى التنازل سيدفع فى نهاية الأمر إلى إجراء الانتخابات، رغم أن البعض يقلل من حظوظهم فى تحقيق الفوز.

وأكدت المصادر أن 11 مرشحا فرديا سيخوضون انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لانتخاب 9 أعضاء منهم.

وفى المقابل تخوض الانتخابات قائمة “معا لاستمرار العطاء” وعدد من أعضاء مجلس الإدارة فى التشكيل الحالى وهم أحمد حسن شركس نائب أول رئيس الغرفة، محمد المازنى أمين صندوق الغرفة، أحمد صقر نائب ثانى رئيس الغرفة، شريف بقطر، عمرو مصيلحى، محمد حفنى، بالإضافة إلى كل من محمد فتح الله، عمر الغنيمى.

وتتأهب غرفة تجارة الإسكندرية حاليًا لانطلاق ماراثون الانتخابات للمنافسة على مقاعد عضوية مجلس الإدارة فى الدورة الانتخابية التى تمتد من 2023 – 2027 وتمتاز هذه المرة بالهدوء مقارنة مع حدة المنافسة فى الدورة الماضية.