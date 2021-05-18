«فريمير» لوساطة الإعادة تدرس التوسع الخارجى خلال الثلاث سنوات المقبلة

تستهدف شركة «فريمير» لوساطة إعادة التأمين التوسع الخارجى وخدمة أسواق التأمين فى منطقة الخليج العربى وإفريقيا خلال الثلاث سنوات المقبلة.

كشف محمد نجيب، العضو المنتدب للشركة، أن هذه الأسواق واعدة وبها فرص نمو كبيرة وتراهن عليها الشركة فى خطة التوسع فى الخارج وزيادة حجم الأعمال.

وقال نجيب إن شركته تسير فى طريق التحول الرقمى والتطوير التكنولوجى، لمواكبة التطورات العالمية فى نشاط وساطة إعادة التأمين.

وأضاف أن الشركة حازت على ثقة معيدى التأمين فى الخارج عبر العلاقات الشخصية والتواصل المباشر بينها وبين شركات إعادة التأمين الأجنبية، عبر كثرة الاجتماعات بين الطرفين ما ولد ثقة معيدى التأمين بخبرة وسيط إعادة التأمين.

وتوقع نجيب أن تشهد شركات إعادة التأمين حركة اندماجات واستحواذات فيما بينها خلال الفترة المقبلة، نتيجة للتعويضات التى تكبدتها بسبب جائحة كورونا، والتعويضات التى ما زالت فى أروقة القضاء.

وأوضح أن هناك دولا كثيرة لجأت إلى تغطية الوباء، خاصة فى وثائق التأمين الطبى مما خفف من تأثيره على شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، وجنبها تعويضات ضخمة فى تغطية تكاليف العلاج، وزاد الطلب على تغطية الوباء رغبة من العملاء فى الحصول على خدمات طبية أفضل وأسرع وفى مستشفيات بالقرب من منازلهم.

وأشار إلى أن هناك العديد من فروع التأمين المولدة للنمو وعلى رأسها فرع التأمين الهندسى، والبترول وتأمينات الطيران، لأن أسعار تلك التغطيات ارتفعت كثيرا خلال الفترة الماضية وأصبحت مربحة لشركات إعادة التأمين.

وأكد نجيب أن شركات إعادة التأمين لجأت لرفع أسعار تأمينات الطيران لتعويض خسائرها فى ذلك الفرع خلال الثلاث سنوات الماضية، والتى شهدت حوادث وتعويضات فى ذلك الفرع، كما أن تحول أسواق الإعادة إلى متشددة ساهم فى رفع أسعار جميع فروع وأنواع التأمين.