فريق «EARTHWISH» يفوز بالمركز الأول في النسخة المحلية لمسابقة شل مصر «تخيل المستقبل»

أعلنت شركة شل مصر عن فوز فريق إيرث ويش ‘EARTHWISH’ مُمثلا عن جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بالمركز الأول في النسخة المحلية لمسابقة “تخيل المستقبل” التي نظمتها الشركة، وأقيمت يوم ١٠ مايو، بمشاركة طلبة الجامعات المصرية بهدف ابتكار حلول للتحديات العالمية، ووضع رؤيتهم لعالم أفضل بحلول عام ٢٠٦٠.

ومن بين ٦٣٢ متقدمًا للمسابقة من جميع أنحاء مصر، وقع الاختيار على 32 متسابقاً من ثماني جامعات، وتم تقسيمهم إلى خمس فرق، وتكليفهم بصياغة سيناريوهات عملية للتغلب على أكبر التحديات الراهنة تحت شعار “طاقة أكثر وأنظف بحلول عام 2060.

ويقتضي هذا التحدي ضرورة الأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل المختلفة مثل الاقتصاد، البيئة، السياسة، والتكنولوجيا، وتأثيرها على الاستهلاك العالمي والطلب على الطاقة، وكيفية تشكيلها لسبل العيش والعمل وممارسة الهوايات في المستقبل.

وخلال المسابقة، قام المتسابقين بعرض سيناريوهات وأفكار لمواجهة التحديات الراهنة لتوفير طاقة أكثر فاعلية وصديقة للبيئة في المدن المصرية بحلول عام 2060، ليساهم هذا التصور المستقبلي في مساعدتنا على التأقلم مع عالم الغد بصورة أفضل .

حصلت الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى في المسابقة على جوائز تشجيعية، حيث حصد فريق إيرث ويش ‘EARTHWISH’ المركز الأول وحصل على 25,000 جنيه بالإضافة لتمثيله لمصر في النسخة العالمية من مسابقة “تخيل المستقبل” والتي ستقام في يوليو المقبل

. وفي المركز الثاني جاء فريق سوبرفيجن‘SUPERVISION’ وحصل على 20,000 جنيه، تلاه فريق انتروفي ‘ENTROPHY’ في المركز الثالث وحصل على 15,000 جنيه، كما تم تكريم الفريقين اللذين حصلا على المركزين الرابع والخامس بجائزة قيمتها 10,000 جنيه لكل منهما.

وخلال المسابقة، قدم فريق إيرث ويش ‘EARTHWISH’ سيناريو مزدوجًا تضمن رؤيتهم لمدينة بورسعيد عام 2060. حيث عبر السيناريو الأول عن هذه الرؤية تحت عنوان “Low Battery tech-topia” وهو سيناريو يرى مدينة بورسعيد باعتبارها مركزًا للجيل الجديد من تكنولوجيا المواصلات عام 2060 وسط حياة مستدامة مدعومة ببدائل الطاقة المتجددة وطرق الصيد الصديقة للبيئة.

أما السيناريو الثاني فكان تحت عنوان “Monopolized Charger” والذي يضع الاستدامة البيئية في مقدمة أولويات التنمية المبتكرة والمستدامة في بورسعيد، حيث تتضمن تلك الرؤية الزراعة الحضرية ونظم الإدارة الذكية للمياه والتي تدعم التنوع البيولوجي في المدينة مع تقليل التلوث لأقل حد ممكن.

ويؤكد كل سيناريو منهما على مبادئ التنمية المستدامة والتي تنعكس بصورة إيجابية على تحسين جودة حياة السكان مع تعزيز المنظومة البيئية المحلية

تم إطلاق مسابقة “تخيل المستقبل” في مصر عام ٢٠١٨ في إطار مبادرات الاستثمار المجتمعي لشركة شل، بهدف تعزيز المهارات الإبداعية والابتكارية لطلبة الجامعات وتمكينهم من إيجاد أفضل الحلول للمشكلات التي تواجهنا وبناء مستقبل أكثر إشراقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم ككل، وتدعم الشركة الطلاب المشاركين من خلال توفير التدريب التقني والعملي طوال مراحل المسابقة.

وفي نسختها السادسة، تستفيد مسابقة “تخيل المستقبل” من إمكانات الشباب لإلهام حلول متكاملة للتحديات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار القوى الدافعة للحاضر والمستقبل بما فيها العوامل الاقتصادية، البيئية، القانونية، السياسية، الاجتماعية، أو التكنولوجية.

. قال خالد قاسم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشل مصر: “تسعى شل دائمًا لتطوير ودعم برامج الاستثمار المجتمعي في مصر، حيث تمثل هذه البرامج ركيزة أساسية لرفع قدرات وصقل مهارات القاعدة العريضة من الشباب المصري الموهوب والمتميز في كافة المجالات.

واكد إنّ مساهمة شل في دعم التقدم المجتمعي من خلال تمكين الشباب باعتبارهم القوة الدافعة للمجتمع المصري، بهدف صياغة واستعراض مجموعة من الحلول المستقبلية هو المفتاح لمستقبل أكثر إشراقًا، موائمةً للبيئة، وازدهارًا. ” ضمت الفرق المشاركة لهذا العام طلابًا من ٣٩ جامعة مصرية خلال مراحلها المختلفة.

، بينما وصل طلاب من جامعات عين شمس، زويل، النيل، طنطا، القاهرة، الأزهر، الجلالة، والزقازيق إلى النهائي المحلي للمسابقة في مصر يشار إلى أن معظم الطلبة المشاركين في المسابقة ينتمون لكليتي الهندسة والعلوم، بالإضافة لعدد من طلبة كليات الصيدلة وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والعلوم السياسية.

وقالت نشوى صالح، مديرة الاستثمار المجتمعي في شل مصر: “باعتبارها إحدى برامج الاستثمار المجتمعي الأساسية لشل مصر، تُعد مسابقة “تخيل المستقبل” منصة رائعة لاستعراض قدرات الشباب المصري ومهاراتهم الإبداعية في التفكير، وهو ما يمثل أداة رئيسية للتغلب على التحديات التي نواجهها جميعًا على المستوى العالمي.

تابعت: نحن فخورون للغاية بما حققه فريق إيرث ويش ‘EARTHWISH’ ، ونتطلع إلى تعزيز التزامنا بالتقدم عبر تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم في الابتكار والإبداع وحل المشكلات، بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا.

” وأضافت: ” تؤكد مسابقة “تخيل المستقبل” الحاجة إلى تنسيق الجهود العالمية كمفتاح لمستقبل أفضل من خلال حشد الشباب من جميع أنحاء العالم نحو هدف مشترك – غد أفضل للجميع. يساعد الدعم الذي تقدمه شركتنا العالمية وشل مصر على أرض الواقع في إطلاق العنان لإمكانات الشباب الهائلة لحل التحديات التي تواجه مجتمعات اليوم على جبهات متنوعة. تُعد مسابقة “تخيل المستقبل” احدى مبادرات الاستثمار المجتمعي العديدة التي تنفذها شل مصر، والتي تتضمن أيضًا برنامج شل انطلاقة مصر وماراثون شل البيئي وبرنامج شل نكسبلورز بالإضافة إلى رعاية برنامج الأمل.