مسلسلات تثير الجدل والجمهور يطالب يحذف مشاهد منها..نقاد: نحتاج أعمالا فنية تغير صورتنا

أثارت بعض المسلسلات التليفزيونية الجديدة التي طرحت مؤخرا للمشاهدين بمختلف المنصات الرقمية حالة جدل كبيرة محليا وعربيا أيضًا، وذلك بسبب وجود بعض المشاهد فيها التي تعرضت لهجوم من الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاج “مسلسل ملك الأرض” التريند على تويتر في أكثر من دولة، وتوالت المطالبات بحذف المشهد من المسلسل وتقديم الشركة المنتجة والعاملين على المسلسل بالاعتذار للمشاهدين العرب، خاصة بعد زيادة شعبية المسلسلات الكورية ووصولها إلى العالمية، بسبب مشهد تضمنته الحلقة السابعة تضمن ظهور رجل أعمال عربي يرتدي زيا عربيا وتم تصويره على أنه أمير من منطقة عربية معينة، لم يتم تحديدها، وتصويره في بار أحد الفنادق مع نساء جميلات ويحاول أن يتغزل بالبطلة بطريقة غير لائقة، كما ظهرت الشخصية العربية فاحشة الثراء ومتزوج من 4 نساء وفي نفس الوقت متعدد العلاقات وهو ما يعتبر إساءة واضحة للعرب وترسيخ الأفكار النمطية السلبية عنهم.

وتسببت هذه المشاهد في موجة غضب واسعة أدت إلى انخفاض تقييمات المسلسل على IMDB ، بالإضافة أيضاً إلى انخفاضها على منصة Netflix، حيث طالب العديد من المتابعين قناة JTBC بالاعتذار عن المشهد المسيء، كما أطلقت حملات مقاطعة غاضبة من قبل الكثير بالانجليزية والعربية.

كذلك شهد مسلسل ليه لا 3 بطولة النجمة نيلي كريم عبر منصة شاهد الرقمية مؤخرا ، حالة جدل كبيرة بسبب مشهد فيه دار بين اثنتين من الفنانات حول أهمية كلية الآداب قسم علوم المسرح، في تخريج ممثلين على مستوى عال من الموهبة، وأنها ليست صاحبة بصمة في هذا الأمر، وأن الكلية غير منوط بها تعليم التمثيل، وأن أكاديمية الفنون هي الأصل في ذلك.

مسلسل “ليه لأ ٣” من بطولة كلاً من الفنانين “نيللي كريم، أحمد طارق، معتز هشام، نادين، صلاح عبدالله، عايدة رياض”، من تأليف “مريم نعوم”، وإخراج “نادين خان”، تدور قصة المسلسل حول أم مطلقة تُدعى “شيري”، تحظى بالحب والتفاهم مع إبنها “ياسين”،ولكن عندما تقع في الحب من جديد، تُشكل غيرة “ياسين” عليها عقبة يتوجب عليهما تجاوزها سوياً.

ماجدة خير الله : نحن نصدر صورة الرجل بهذا الشكل والشخصية الدرامية لها منطق معين

أعربت الناقدة ماجدة خير الله عن كون توجد علاقات بعيدة عن الزواج متعددة ونحن كعرب نصدر أن الرجل من حقه أن يتزوج أربعة سيدات ، لذلك ماسبب الغضب حينما يقدم الآخرين عننا ذلك في مسلسل ” ملك الأرض” .

وفيما يتعلق بأزمة مسلسل ” ليه لأ3 ” التي أحدثت ضجة كبيرة قالت : منتهى الهزل من نقابة الممثلين بالبيان الذي قامت باصداره ، وكذلك هزلا كبيرا من صناع المسلسل حينما قاموا بالاعتذار عن مشهد ” أداب قسم مسرح ” الذي أحدث هذه الضجة الكبيرة .

ولفتت خير الله الى أن الدراسة في أداب قسم مسرح لم تعد معاصرة ومازالت قائمة على أسس قديمة انتهت من العالم كله ، لذلك من يتخرج من هذه الأكاديميات لايملكون ثقافة عامة مضيفة ” أحمدوا ربنا أن المشهد صدر أن الدراسة بأكاديمية الفنون شيئا عظيما رغم أنها ليست كذلك ” .

أكدت أيضا أن رد المؤلفة مريم نعوم على هذه الأزمة كان سيئا ، لكونها اقرت أنه من حقهم أن يطالبوا بحذف مشاهد معينة لأي عمل فني ، فالشخصية الدرامية لها منطق معين في العمل الفني ولايصح معاقبة المسلسل أنه يحرض على شئ معين بسبب هذا المشهد .

أحمد النجار : أنجح الممثلين بمصر لم يكونوا أكاديميين

وقال الناقد الفني أحمد النجار أن هذه هي صورة الرجل العربي المأخوذة عننا منذ سنين طويلة بالسينما والدراما العالمية أننا أشخاص أرهابيين ونسير بالجمال في الصحراء حتى الآن ولدينا هذه العلاقات غير الشرعية مع الحسناوات ، مشيرا الى أننا ليس لدينا قدرة لمخاطبة الغرب بعقولهم لتقديم الصورة الحقيقية للرجل العربي في الوقت الحالي .

أردف قائلا أن الأعمال الفنية التي نشارك في انتاجها مثلما حدث بمهرجان كان السينمائي هذا العام ، لانهتم بتقديم أعمال تصحح المضمون الغربي والعالمي عن الصورة العربية وذلك مطلوبا بشدة برغم ان لدينا عرب فازوا بجوائز عالمية .

أكد النجار أننا نحتاج لتغيير هذه الصورة بعمل فني فالرد يكون بأعمال فنية فعلية وليس بالثورة والهجوم ، أما فيما يتعلق بأزمة مسلسل نيلي كريم فهي كانت بشكل مبالغ فيه .

حيث أن كل القطاعات والفئات بالمجتمع بها جوانب ايجابية وسلبية ، فنحن لسنا ملائكة نسير على الأرض ولدينا أخطاء لذلك مافعلته نقابة الممثلين في هذه الأزمة كان تصرفا متسرعا ، فكيف تنادي بحرية الابداع ثم تندد به وفق” النجار ” .

أضاف أن أنجح الممثلين بمصر لم يكونوا أكاديمين مثل الراحلين محمود ياسين ومحمود عبد العزيز وأحمد عز .

عماد يسري : ماحدث سواء اتفقنا أو اختلفنا عليه يجب أن يكون هناك حرية في الابداع

من جانبه أوضح الناقد الفني عماد يسري أنه بالنسبة لأزمة مسلسل ليه لا 3 ، فسواء كان قسم تمثيل بمعهد فنون بمسرحية أو قسم مسرح بكلية آداب فهناك خريجين كثيرين منهما لم يعملوا ، لعدم توافر فرص عمل لهم وهذه حقيقة لايمكن انكارها أبدا برغم ان الاثنان مستوى التعليم فيهما مميزا وقاما بتخريج عمالقة الفن الاثنان .

ولفت الى ان ماحدث سواء اتفقنا أو اختلفنا عليه يجب أن يكون هناك حرية في الابداع ، بالاضافة أن ماقدم في مسلسل ليه لا عبارة عن حوار تخيلي ومعنى رفضه أننا سنفعل ذلك مع أي مهنة في أعمال فنية أخرى .

أكد يسري أنه لايمكن التقليل من قيمة أي قسم سواء أداب قسم مسرح أو غيره ، انما كان حوار تخيلي ليس أكثر ويجب الدفاع عن حرية الابداع ويمكن المعاتبة لما قدم في المشهد لكن لسنا مع مصادرة الرأي .