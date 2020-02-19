فريق من صندوق النقد يزور لبنان غدًا

يزور فريق صغير من خبراء صندوق النقد الدولي بيروت في الفترة من 20 إلى 23 فبراير للاستماع إلى آراء السلطات حول خطتها لمواجهة المصاعب الاقتصادية

قال جيري رايس، رئيس قسم الاتصالات والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن فريقا صغيرا من خبراء صندوق النقد الدولي سيزور بيروت في الفترة من 20 إلى 23 فبراير، للاستماع إلى آراء السلطات حول خطتها لمواجهة المصاعب الاقتصادية التي تواجه لبنان.

بجانب التعرف على التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة، وتقديم مشورة فنية واسعة النطاق بشأن السياسات الممكنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الكلية التي تواجه الاقتصاد.

وقال رئيس قسم الاتصالات والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان صحفي للصندوق، إنه لم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق.