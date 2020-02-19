أسواق عربية

فريق من صندوق النقد يزور لبنان غدًا

يزور فريق صغير من خبراء صندوق النقد الدولي بيروت في الفترة من 20 إلى 23 فبراير للاستماع إلى آراء السلطات حول خطتها لمواجهة المصاعب الاقتصادية
سمر السيد 12:58 م, الأربعاء, 19 فبراير 20 12:58 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

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قال جيري رايس، رئيس قسم الاتصالات والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن فريقا صغيرا من خبراء صندوق النقد الدولي سيزور بيروت في الفترة من 20 إلى 23 فبراير، للاستماع إلى آراء السلطات حول خطتها لمواجهة المصاعب الاقتصادية التي تواجه لبنان.

بجانب التعرف على التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة، وتقديم مشورة فنية واسعة النطاق بشأن السياسات الممكنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الكلية التي تواجه الاقتصاد.

وقال رئيس قسم الاتصالات والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان صحفي للصندوق، إنه لم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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