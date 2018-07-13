فريق من النيابة العامة ينتقل لموقع حادث قطار البدرشين

نجوى عبد العزيزأصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، توجيهاته لانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار المحامي العام الأول، إلى موقع حادث قطار البدرشين، لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب الحادث، وكيفية وقوعه، وتتولى النيابة العامة التحقيق.وقال النائب العام، في

نجوى عبد العزيز

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، توجيهاته لانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار المحامي العام الأول، إلى موقع حادث قطار البدرشين، لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب الحادث، وكيفية وقوعه، وتتولى النيابة العامة التحقيق.



وقال النائب العام، في بيان له اليوم الجمعة، إنه يتابع حادث انقلاب القطار المتجهة من القاهرة إلى قنا بمنطقة المرازيق – مركز البدرشين، عقب تلقى النيابة العامة إخطار بوقوع حادث انقلاب القطار المتجهة من القاهرة إلى قنا بمنطقة المرازيق بالبدرشين محافظة الجيزة.



كما نقلت قناة “أون لايف”، تصريحات عن التحفظ على سائق قطار البدرشين وعامل التحويلة، وعرضت القناة لقطات لوزيرة الصحة أثناء زيارة المصابين في مستشفى الهرم.