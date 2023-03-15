فريق كرة شركة «مصر للتأمين» يتأهل إلى الدوري الممتاز (ب)

استطاع فريق كرة القدم بنادي شركة مصر للتأمين الصعود إلى الدوري الممتاز (ب) بفضل الجهود المبذولة والمشاركة الفعالة.

وتحظى الأنشطة الرياضية المختلفة بنادي الشركة بكامل الدعم، ما ينعكس على النتائج التي تحققها الفرق الرياضية.

وتشارك مصر للتأمين بفريقي الرجال والسيدات بالدوري الممتاز (أ)، وتحتل جميع فرق الناشئين المراكز الأولى في بطولة القاهرة لكرة السلة وكذلك فريق تنس الطاولة، والذي يشارك في الدوري الممتاز (أ).

ويعد الفريق الأول للشطرنج بنادي مصر للتأمين من أقوى الفرق في اتحاد الشطرنج، فقد حصل على البطولة العربية للأندية المقامة في القاهرة 2022، والبطولة العربية للمدن العربية المقامة في القاهرة 2022، بالإضافة إلى تتويجهبطلًا للدوري العام الممتاز بموسم 2020/2021.

وأحرز فريق كرة القدم خماسي عمومي المركز الأول عن منطقة القناة، بعد أن خاض 7 مبارايات، بينما حقق فريق كرة القدم خماسي (35 سنة) المركز الأول أيضًا عن منطقة القناة بعد خوضه 7 مباريات، وفاز فريق الشركة لكرة القدم خماسي (50 سنة) بالمركز الأول عن منطقة القناة.

«مصر للتأمين» وإنشاء جيل رياضي

وتؤمن الشركة أن الرياضة أحد الوسائل الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنها بمثابة منبر تواصل قوي يدعم قيم التسامح والاحترام، فضلًا على إسهامهما في بناء الشخصية المتوازنة القادرة على تحمل المسئولية، وبناء جيل رياضي يتصف بالأخلاق والصفات الإيجابية، بالإضافة إلى تنمية روح القيادة والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية وجعلها أسلوب حياة للعاملين بالشركة.

وتحرص الشركة على الاهتمام بالرياضة وبذل الجهود وتقديم كافة سبل الدعم لتشجيع العاملين بالشركة، ممن يمتلكون مواهب ومهارات وقدرات رياضية على المشاركة، من خلال الفرق الخاصة بالشركة في مختلف الأنشطة الرياضية، إضافة إلى ما يوفره نادي شركة مصر للتأمين من فرص لجميع العاملين وأسرهم للمشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وقد حققت فرق الشركة مراكز متقدمة في التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية هذا العام.

ومن الجدير بالذكر، أن اهتمام الشركة بتدعيم الرياضة لا يقتصر على المستوى الداخلي فقط، حيث قامت الشركة بتنظيم بطولة كأس مصر للتأمين الأولى لكرة القدم الخماسية للعاملين بقطاع التأمين، تحت عنوان (المشاركة أقوى من التنافس)؛ سعيًا لبناء جسور التواصل والتفاهم والعمل على نشر الوعي والثقافة الرياضية.