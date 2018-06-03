فريق عمل صيني ينجح في زراعة الأرز بصحراء دبي

خالد بدر الدين و الصاوى أحمدأعلن فريق من العلماء الصينيين أنه سيقوم بتقييم زراعة دفعة أخرى من الأرز في يونيو الحالى حتى يختار أفضل سلالة ليطور الصنف الهجين المناسب لمناخ الصحراء المحلية فى إمارة دبى، ويسعى الفريق لتعميم هذه التقنية فى الدول العربية الأخرى؛ من أجل تحسين الظروف البيئية في ال

خالد بدر الدين و الصاوى أحمد



أعلن فريق من العلماء الصينيين أنه سيقوم بتقييم زراعة دفعة أخرى من الأرز في يونيو الحالى حتى يختار أفضل سلالة ليطور الصنف الهجين المناسب لمناخ الصحراء المحلية فى إمارة دبى، ويسعى الفريق لتعميم هذه التقنية فى الدول العربية الأخرى؛ من أجل تحسين الظروف البيئية في المناطق الصحراوية، وتسوية مشاكل الفقر والجوع بعد أن نجحوا في زراعة الأرز وسط الصحراء الاستوائية في دبي.

وقال الفريق الذي يرأسه “أبو الأرز الهجين الصيني” يوان لونج بينج: إن الأرز الذى زرعه فى صحراء دبى فى يناير الماضى تجاوز أكبر إنتاج له 500 كلم في كل مو (المو الواحد يساوي 666.67 متر مربع أو 0.16 فدان)؛ ما أثار إعجاب خبراء التقييم القادمين من الإمارات ومصر والهند بهذا الإنتاج العالي الذى تجاوز توقعه، مما يساعد فى رفع قدرة المناطق الصحراوية على إنتاج الحبوب، ومنها الأرز لضمان الأمن الغذائي لها.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية إن الفريق القادم من مركز البحث والتطوير للأرز القابل للزراعة بالبيئة المالحة والقلوية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين بناء على دعوة من مكتب الهندسة التابع لمكتب حاكم دبي بدأ في الزراعة التجريبية لعشرات الأنواع من الأرز الهجين في الصحراء الاستوائية بضاحية مدينة دبي منذ يناير العام الحالي.

أكد الدكتور ماهر أبوجبل، أمين لجنة التطوير وحماية المهنة بنقابة الزراعيين، أن مصر كانت حاضرة في مراسم أطلاق زراعة “الأرز الصحراوي “في إمارة دبي وهي لأول مرة يتم استغلاله تجاريا خارج الصين.

وأوضح “أبوجبل” أن مصر أرسلت مندوبا لمعاينة التجربة الرائدة في زراعة الأرز في الصحراء وهو الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حيث أبدى أعجابه بالتجربه الصينية في زراعة الأرز، مشيرا إلى أن ما يميز الصنف الجديد هو طفرة جينية تتحمل الملوحة والجفاف ظهرت على أحد الأنواع في الصين، وتم استغلاله تجاريا لأول مرة في إمارة دبي حيث ينتج الفدان نفس حجم الفدان العادي ولكنه يستهلك مياه مثل القمح أو أكثر قليلا.

وأوضح أبوجبل أن ما يميز الدول في شرق آسيا، هو السبق في مجال الطعام دائما لأن هذه المنطقة تضم أكثر دول العالم تعداد ويمثل الغذاء أكبر تحدي لهم، وبالتالي فهم يسبقون مصر لعام كامل نتيجة ضغط عامل الغذاء بعكس مصر، مشيرا إلى أن مصر حاليا تقوم بتجربه أصناف شبيه في مركز البحوث الزراعية من خلال وجود أصناف بها طفرات مستحدثة أو مكتشفة بالصدفة تكون أقل أكثيرا في استهلاك المياه.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول في وزارة الزراعة المصرية أن ما يميز الأرز الجديد هو تحمله لنسبة ملوحة عالية، وتجاوبه مع ذلك وهو كان أمرًا مفاجئا، كما تقوم مصر بزراعة وتطوير أصناف شبيه، ولكن أي صنف يحتاج لزراعته أكثر من 3 سنوات متواصله لكي يتم اعتماده بشكل كامل.

وأوضح أنه إحدى الشركات الصينية نقلت تجربه زراعة الأرز في الصحراء إلى دبي بالتعاون مع منظمة “أكساد” وهو أمر مبشر لمنطقتنا العربية التي تعاني من نقص شديد في المياه وتوافر المناطق الزراعية، مشيرًا إلى أن التجربة لا تزال في طور التجربة ولم تعتمد حتى الآن في الإمارات.

وقال تشانج قوه دونج، نائب مدير المركز، إن زراعة الأرز في صحراء دبي كانت تواجه تحديات عديدة مثل الاختلاف الكبير في درجات الحرارة بين النهار والليل والحرارة القاسية مع اجيتاح العواصف الرملية أحيانا ولكن أكبر التحديات هو مشكلة الري والتسميد.

وقال إن الري التقليدي من السطح لا يعمل هنا بسبب نقصان المياه العذبة محليا، كما أنه قد يؤدي إلى تملح التربة؛ ما يؤدى لتفاقم حالة التصحر لأن رمال الصحراء لا يمكن أن يحتضن المواد العضوية، كما يجري الماء البحري تحت الأرض بعمق 7.5 متر فقط.

ولذلك استخدم الفريق تقنية زراعية طورها المركز لاستصلاح التربة وتسوية المشكلة، وكان الجزء الجوهري للتقنية هو شبكة الري الذكية التي تتكون من أنبوبتين مزودتين بعدة أجهزة حساسة، إذ يمد الأنبوب الأول المياه والأسمدة إلى جذور الأرز بشكل تلقائي وفقا للطلب الذي يرد من الأجهزة الحساسة، بينما يعيد الأنبوب الآخر المياه والأسمدة الزائدتين من الرمل من أجل استخدامهما في الأنبوب الأول مرة أخرى.

وأشار إلى أن الشبكة تتمكن من تقديم المياه والأسمدة بكمية دقيقة وعلمية حسب احتياجات الأرز في مختلف فترات نموه.

كما أضاف أن التقنية الزراعية ستساعد في استصلاح تربة الصحراء من خلال زيادة المواد العضوية فيها عقب ثلاث سنوات من زراعة الأرز، ما سيجعل الأرض قابلة لزراعة محاصيل أخرى ذات عائد اقتصادي أكبر.

إلى جانب ذلك، كشف ليو جيا يين مدير تنفيذي المركز عن خطته لإطلاق 100 هكتار من مزرعة تجريبية بالتعاون مع الجانب الإماراتي وسط صحراء دبي في النصف الثاني من العام الحالي، لكي يحسب التكاليف ويثبت تقنية الزراعة بشكل أكثر ويبلور المعايير الفنية لتعميم زراعة الأرز في المناطق الصحراوية.

وكانت وكالة شينخوا الصينية نشرت الشهر الماضى إن الفلاحين الصينيين يزرعون حاليا في صحراء كومتاغ المجاورة لإقليم شانشان بمنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم نوع جديد من الأرز البعلي الذى جاء من شمال شرقي الصين، ويحتاج إلى ثلث كمية الماء فقط التى يحتاجها الأرز العادي للنمو.

ويحاول تشاو تشيانغ، مدير شركة التكنولوجيا الزراعية المحلية ومسؤول المشروع الزراعي، زراعة المحاصيل في الصحراء فبفضل خبراته السابقة قام تشاو وأصحابه بزراعة الأرز في صحراء محروثة بمساحة 13 هكتارا، ويتوقع أن يحصد ما بين 60 طنا أو 80 طنا من الأرز في سبتمبر المقبل.

وقال بنغ قوه وي، مطور النوع الجديد من الأرز البعلي، إن الصحراء في شينجيانغ بيئة نظيفة ولها مناخ مناسب لإنتاج أرز عضوي صحي بجودة عالية وقال تشاو تشيانغ، “كنت أعتقد أن الأمر مستحيل مطلقا”.

وأفادت شركة خبه شينجيانغ للتكنولوجيا الزراعية، شريك تشاو تشيانغ في المشروع، بأنها وجدت شركاء آخرين في المناطق الصحراوية الأخرى في شينجيانغ لتجربة زراعة الأرز البعلي في الصحراء، متوقعة تعميم هذه التكنولوجيا وزراعة هذا الأرز بالمزيد من المناطق الجافة والصحراوية.