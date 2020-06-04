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فريق عمل «المصرف المتحد» يتبرع بـ4 أجهزة طبية لمستشفى سانت كاترين

منها جهاز رسم قلب وجهاز مولد أكسجين
سيد بدر 1:30 ص, الجمعة, 5 يونيو 20 1:30 ص, الجمعة, 5 يونيو 20

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تبرع فريق عمل المصرف المتحد بأربعة أجهزة طبية لمستشفي سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

وتسلم الأجهزة الطبيبة نادر عشماوي، سكرتير محافظ جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجيهان أبو حسين، رئيس إدارة التنمية المجتمعية، إيثار وفريق عمل المصرف المتحد.

وتتضمن الأجهزة الطبية : جهاز رسم قلب وجهاز مولد أكسجين وثلاث نيبيلايزر و100 أجهزة فيس شيلد.

وتوجه أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، برسالة شكر وتقدير لمبادرة فريق عمل المصرف والحملة الداخلية التي نظمتها إدارة إيثار للتنمية المجتمعية لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لمستشفي سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح أن التكافل الاجتماعي سمة رئيسية للمجتمع المصري لتحقيق العدل والتعاون وقت اللازمات والكوارث.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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