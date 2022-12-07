فريق جامعة مصر للمعلوماتية يحصد المركز الأول بمسابقة «التعليم العالي للأمن السيبراني»

حصد فريق جامعة مصر للمعلوماتية، المركز الأول في مسابقة الأمن السيبراني التي نظمتها وزارة التعليم العالي، وذلك ضمن أنشطة معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT في دورته الـ 26، والتي أقيمت فاعلياتها على مدار 4 أيام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وتقدم الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، بالتهنئة للطلاب الفائزين على مشاركتهم المشرفة في مسابقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بالإضافة لتفوقهم في مختلف المحافل وتمثيلهم للجامعة بتميز وما يتفق مع ما يحصلون عليه من برامج أكاديمية متطورة تجعلهم قادرون على المنافسة في كبرى المسابقات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأكد الشرقاوي أن جامعة مصر للمعلوماتية حريصة على المشاركة والمنافسة في هذه المسابقات المهمة التي تقيمها الدولة ممثلة في وزارة التعليم العليم والبحث العلمي.

وأكد أن الجامعة تعمل على إعداد جيل من الخريجين لديه القدرة على التعامل مع المستقبل بكل تطوراته وما يشهده من مستجدات بما يتفق ويتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، أن الفريق الفائز يتكون من 3 طلاب وهم :

محمد أشرف إسماعيل، الطالب بالسنة الأولى بكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكريم محمد الكناني، وفؤاد أحمد علي، الطلاب بالسنة الأولى بكلية الهندسة.

وأشادت بتمكن طلاب مصر للمعلوماتية، من تحقيق الفوز على الفرق المنافسة والإجابة على أكبر عدد من الأسئلة في غضون 30 ثانية.

وأشار الدكتور عمرو المصري، عميد كلية الهندسة إلى أن وزارة التعليم العالي استهدفت من خلال مسابقة “الأمن السيبرانى” التعريف بأساسيات كيفية منع حدوث الهجمات السيبرانية على المستوى الفردى والوعى بكيفية تجنبها، مما يساهم في رفع كفاءة الكوادر الشبابية لقيادة قطاع التكنولوجيا والمعلومات في المستقبل.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية ، أسستها وزارتا الاتصالات والتعليم العالي كأول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويقع مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم).

وتقدم الجامعة 16 برنامجا تعليميا متخصصا مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات، بالإضافة إلى تحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.