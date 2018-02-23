فريق البنك الدولى يتفقد مشروع ربط صرف طوخ الأقلام بمحطة السنبلاوين

قالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إن فريقا من الوحدة والبنك الدولى قام بزيارة موقع تنفيذ الأعمال بقرية طوخ الاقلام بمحافظة الدقهلية، ومشاهدة الأعمال التى تم الانتهاء من تنفيذها لربط الجزء القائم من شبكة الصرف الصحى بقرية طوخ الأقلام، والواقعة ضمن التجمع القروى بالسنبلاوين، على محطة المعالجة القائمة بالسنبلاوين، بدلاً من صرفها سلبيا علي مصرف طوخ الأقلام.

وقام المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بتقديم عرض يوضح الموقف التنفيذى للأعمال بقرية طوخ الأقلام، واستعراض الوضع القائم للقرية، موضحا أنه كان يتم التخلص من الصرف الصحى فى مصرف طوخ الأقلام، مما يلوث مصرف حادوس، وتم عرض الحل الهندسى السريع لوقف الصرف السلبى للقرية علي المصرف، وذلك بالتوصيل علي محطة رفع المعداوي القائمة، وبتنفيذ تلك الوصلة يكون قد تم ربط الصرف الصحى الوارد من قرية طوخ الأقلام بنظام صرف صحى فعال، يتم معالجته فى محطة معالجة السنبلاوين القائمة.

كما قام فريق البنك بزيارة موقع تنفيذ وصلة الربط على محطة رفع المعداوى وعنبر الطلمبات العاملة بالمحطة، و أوضح “الصياد” أنه تم بنجاح تعديل أسلوب تشغيل محطتى الرفع (المعداوى-القطع) القائمتين لضمان استيعابهما للتصرفات الجديدة الواردة لهما من قرية طوخ الأقلام.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، أهمية عامل الوقت وضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ مثل هذا المشروع، وأهمية تزامن أعمال توريدات المهمات الكهروميكانيكية، بالتوازى مع أعمال التنفيذ للأعمال المدنية، وكذلك التأكيد على المواظبة على تطبيق الإجراءات المتبعة للسلامة والصحة المهنية بالموقع حتى نهاية المشروع.

وقال إن تنفيذ الوزارة حاليا مشروعات الصرف الصحى للمرحلة الأولى من البرنامج القومى لصرف صحى القرى، الممول من البنك الدولى، وتشمل 155 قرية موزعة على محافظات،الدقهلية والشرقية والبحيرة، مع تنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 ألف نسمة، وحققت الوزارة خطوات ناجحة فى تنفيذ هذه المشروعات.