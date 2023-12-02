فريق أمني إسرائيلي في قطر لبحث استئناف الهدنة في غزة

يعقد فريق من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) فى الدوحة اليوم السبت مباحثات مع الوسطاء القطريين حول هدنة أخرى في قطاع غزة، بحسب وكالة رويترز.

وركزت المحادثات بوساطة قطر على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين، بخلاف النساء والأطفال.

وتدرس إسرائيل وحركة حماس المعايير الجديدة لإطلاق سراح الرهائن والهدنة حتى من قبل انهيار التهدئة.

وشهدت الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر إطلاق سراح نساء وأطفال ورهائن أجانب ممن احتجزتهم حماس في هجوم السابع من أكتوبر. وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن عدد من المحتجزين الفلسطينيين في سجونها من بينهم نساء.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بالتسبب في انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا وتم تمديدها مرتين قبل أن يفشل الوسطاء في إيجاد طريقة لتمديد ثالث.

واتهمت إسرائيل حماس برفض إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لديها. وقال مسؤول فلسطيني إن الانهيار جاء بعدما طلبت إسرائيل أن تطلق حماس سراح المجندات.