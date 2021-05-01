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فريق «أطفال وكبار بلا مأوى» يواصل جهود الإنقاذ في المحافظات

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع فتاة ورضيعتها بلا مأوى في الإسكندرية
مدحت إسماعيل 7:56 م, السبت, 1 مايو 21 7:56 م, السبت, 1 مايو 21

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قام فريق برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بإنقاذ 5 أطفال أشقاء معرضين للخطر وتم دمجهم داخل الأسرة بعد قضائهم فترة شهر داخل مؤسسة دار رعاية. وكان قد تم إيداع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 شهور و6 سنوات، بدار رعاية من قِبل الوحدة المتنقلة بشمال القاهرة بطلب من الأب لعدم قدرته علي رعايتهم وتوفير متطلباتهم المادية وهجر الأم لهم ولعدم وجود عمل وسكن مناسب، مما كان يعرِّض حياتهم للخطر، حيث قامت الوزارة بتجهيز الأسرة ومساعدة الأب ببعض الخدمات وتوفير البيئة الصحية النموذجية للأطفال وتم تسليم الأطفال للأب بعد جهود فريق إدارة الحالة بالبرنامج، وجارٍ متابعة الأطفال.

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في إطار متصل، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع فتاة ورضيعتها بلا مأوى في الإسكندرية.

ومن خلال دراسة الفريق تبيَّن أن الفتاة تدعي أ.ج 19 سنة، والطفلة ف.ك 6 أشهر، وأن الحالة تزوجت دون السن، حيث كانت تقيم باحدي المؤسسات بالقاهرة قبل زواجها واستقرت بمحافظة الإسكندرية مع الزوج وتعرضت للعنف والتعدى من الزوج وقام بطردها من المنزل، فتوجه على الفور فريق الوحدة المتنقلة التابع للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى ومقابلة الحالة وتقديم الدعم النفسى.

وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشئون المرأة لتوفير مكان إقامة لها ورضيعتها، حيث تم توفير مكان لاستقبال الحالة بمركز استضافة المرأة بالإسكندرية وتوفير حجرة خاصة لها والأدوات اللازمة للرضيعة، وسيتم بعد فترة التواصل مع الزوج والتدخل لحل المشكلة مع ضمان كل الحقوق القانونية للفتاة والطفلة،

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كما تم التنسيق مع فريق إدارة الحالة للبرنامج بالإسكندرية للمتابعة والاشتراك فى خطة تأهيل وتمكين الحالة.

في إطار آخر نظَّم البرنامج قافلة طبية بمؤسستي الرعاية الاجتماعية “الحرية” و”أم كلثوم”، تضمنت تخصصات أطفال، باطنة، رمد، عظام، أنف وأذن، تغذية، جلدية، صيدلة، حيث تم الكشف على أكثر من 100 طفل فى جميع التخصصات.

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يُذكر أن البرنامج القومي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي “حماية الأطفال والكبار بلا مأوى” ينفذ بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” في 13 محافظة الأكثر كثافة لهذه الظاهرة؛ وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم ، ويواصل البرنامج نشاطه وسط جائحة كورونا متخذًا كل الإجراءات الاحترازية.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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