فريش تنشئ معملا لاختبار الأجهزة الكهربائية

أحمد اللاهونى تعمل شركة "فريش إليكتريك" على إنشاء معمل معتمد دوليًا لاختبار جودة المنتجات المصرية، ومطابقة أحدث المواصفات العالمية المطلوبة، بالشراكة مع هيئة المواصفات والجودة الصينية. وقال المهندس بهاء ديمترى، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير والتدريب بشركة "فريش إليكتريك"، إن حجم استثمارات ا

أحمد اللاهونى

تعمل شركة “فريش إليكتريك” على إنشاء معمل معتمد دوليًا لاختبار جودة المنتجات المصرية، ومطابقة أحدث المواصفات العالمية المطلوبة، بالشراكة مع هيئة المواصفات والجودة الصينية.

وقال المهندس بهاء ديمترى، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير والتدريب بشركة “فريش إليكتريك”، إن حجم استثمارات المعمل الجديد يصل إلى 20 مليون دولار، وتتوزع نسبة الشراكة مع الحكومة الصينية، بواقع 55 % لـ«فريش» و45 % لهيئة الجودة الصينية.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن الجزء الأكبر من المساهمة الصينية، سيكون فى المساعدات بالخبرات الفنية، متوقعًا الانتهاء من عمليات الإنشاء والتجهيز خلال الربع الأول من 2018.

وكشف أن “فريش” تمتلك حاليا نحو 17 مصنعًا، بمدينتى العاشر من رمضان وبدر، على مساحة 250 ألف متر مربع، ويعمل بها 5.7 ألف موظف، كما تمتلك خطى تجميع وإنتاج فى السعودية والجزائر.

وقال إن «فريش» راعت فى خطتها المستهدفة بعد التعويم مباشرة، عدم تأثر حجم الأعمال والعمالة بالظروف الاقتصادية، وضخت المزيد من الاستثمارت فى الصناعات المغذية، لتقيل الفاتورة الاستيرادية بنحو %20.

وأوضح أن حجم أعمال الشركة خلال 2016 وصل إلى 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن “فريش” افتتحت خلال الـ 6 شهور الماضية 4 مصانع مغذية، الأول : للمواتير وبدأ الإنتاج التجريبى بطاقة 300 ألف موتور فى السنة، والثانى : لتدوير بوردة الأولومنيوم وتحويلها إلى خام، والثالث : لإنتاج سبائك الأولومنيوم، والرابع : للكارتون، بطاقة مبدئية 500 طن سنويًا وبحجم استثمارات 80 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة عززت تواجدها فى السوق الأفريقية بافتتاح مصنع جديد فى إثيوبيا منذ 3 شهور، باستثمارات 50 مليون دولار.