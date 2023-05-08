«فريش» تعلن استحواذها على مصنع مصر لصناعة الكباسات 

أعلنت شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية استحواذها على مصنع مصر لصناعة الكباسات بالعاشر من رمضان وهو المصنع الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص في صناعة كباسات الثلاجات والديب فريزر الذي تم إنشاؤه عام 1989.

وقال هانى فهمى نائب رئيس فريش، إن الشركة بصدد تطوير المصنع ورفع طاقته الإنتاجية لرفع القدرة التكنولوجيةوالإنتاجية بالمصنع لتغطى احتياجات السوق المصرية وتوفر منتجات مؤهلة للتصدير بكميات كبيرة.

‎وأشار إلى أن حجم احتياجات السوق المصري من الكباسات سنويا يصل إلى 3 ملايين كباس في حين أن المصنع حاليا ينتج 300 ألف كباس سنويا ونستهدف زيادة الإنتاج إلى 2 مليون كباس خلال 2024 ونصل إلى 5 ملايين كباس في 2026.

‎وأكد أن هدف الشركة هو تغطية احتياجات السوق المحلي وزيادة نسب التصدير إلى الأسواق المستهدفة، خاصة الدول العربية والأفريقية وكذلك تعزيز دور مصر كمركز لصناعة وتصدير الأجهزة الكهربائية والمنزلية بمواصفات تلائم جميع الأسواق.

‎ونوه إلى أن تعميق صناعة الكباسات سيؤدى إلى التوفير فى الفاتورة الاستيرادية بحوالى 9 ملايين دولار سنويا وذلك بخلاف الفرص التصديرية لأنه المصنع الوحيد من نوعه فى مصر والشرق الأوسط.

‎وأوضح أن هدف فريش هو تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي فى الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة ليس فقط للمنتجات تامة الصنع ولكن لمكونات الإنتاج اللازمة لصناعة الأجهزة المنزلية.

‎ومن جانبه أكد المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن توجه الدولة والغرفة أيضا هو تعميق التصنيع المحلي وتوفير مكونات الإنتاج اللازمة للصناعة والحد من الفاتورة الإستيرادية وزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

‎وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن استحواذ مجموعة فريش على مصنع الكباسات ‎وزيادة طاقته الإنتاجية وتطويره هو بلورة حقيقية لتوجه الدولة والغرفة على تطوير وتعميق الصناعة المصرية.

وأكد المهندس أنه سيتم توجيه دعوة لشعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة لعقد اجتماع للتعريف بمصنع الكباسات وما سيقدمه من تكنولوجيا متطورة لتلبية احتياجات هذه الصناعة المهمة.