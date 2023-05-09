«فريش» تخطط لاستثمار 40 مليون دولار فى «مصر لصناعة الكباسات»

تعتزم شركة «فريش إليكتريك» للأجهزة المنزلية ضخ استثمارات بواقع 40 مليون دولار فى «مصر لصناعة الكباسات» خلال عامين، وذلك عقب الاستحواذ على حصة من هيكل ملكيتها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية» أعلنت أمس الإثنين عن استحواذها على مصنع مصر لصناعة الكباسات بمدينة العاشر من رمضان، وهو الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط المتخصص فى صناعة كباسات الثلاجات والديب فريزر، وتم إنشاؤه عام 1989.

وأوضحت مصادر لـ«المال» أن عملية الاستحواذ تمت على نحو %80 من هيكل ملكية «مصر لصناعة الكباسات»، فيما فضلت عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة.

وأشاروا إلى أن النسبة المذكورة تضمنت تخارج كل من مجموعة «دلة البركة» التى كانت تُهيمن على نحو %40 من هيكل ملكية «مصر لصناعة الكباسات»، و«ميد بنك»، و«المصرية السعودية للاستثمار الصناعى» بحصة تصل إلى %9 لكل منهما، إلى جانب مستثمرين آخرين لم تفصح عن هويتهم.

وأضافت أن الحصة الـ%20 المتبقية فى هيكل مليكة الشركة تخص كلا من بنكى «الأهلى المصرى» و«قناة السويس» وشركة «مصر للتأمين».

وأوضحت أن «فريش» تُخطط لتطوير أداء الشركة ورفع طاقتها الإنتاجية، منوهة بأن المصنع المملوك لـ«مصر لصناعة الكباسات» يضم حالياً خطى إنتاج بطاقة تصل إلى 350 ألف كباس خلال العام، ومن المخطط مضاعفتها إلى 5 ملايين قطعة بحلول 2026.

وكشف المصادر أنه من المستهدف أيضًا إجراء عملية تطوير كاملة للخطين بالتعاون مع خبراء من الصين، موضحة أن «فريش» بدأت مفاوضات معهم لوضع خطة إعادة الهيكلة.

ولفتت إلى مساعى «فريش» لزيادة نسبة الصادرات عبر التوسع فى الأسواق الموجودة بها حاليًا فى القارة الأفريقية.

يُذكر أن شركة «مصر لصناعة الكباسات» تأسست عام 1988، ويتمثل نشاطها فى إنتاج كباسات التبريد اللازمة لصناعة الثلاجات المنزلية.

وقالت «فريش» فى بيانها الصادر أمس، إنها تعتزم النهوض بالمصنع لتغطية احتياجات السوق المصرية البالغة 3 ملايين كباس سنويًا وتوفير منتجات مؤهلة للتصدير بكميات كبيرة.

‏‎ولفتت الشركة إلى أن تعميق صناعة الكباسات سيساهم فى خفض الفاتورة الاستيرادية بحوالى 9 ملايين دولار سنويا وذلك بخلاف الفرص التصديرية.