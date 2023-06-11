«فريزلاند» للألبان تستهدف مضاعفة مبيعاتها من الأجبان والوصول إلى 25 مليون جنيها في 2024

تستهدف شركة «فريزلاند» لمنتجات الألبان والأجبان مضاعفة إنتاجها من الأجبان بمختلف أنواعها للوصول إلى إجمالي مبيعات خلال موسم الربيع في 2024 حوالي 25 مليون جنيها مقابل حوالي 12 مليون الموسم الجاري، وفقا لتصريحات الدكتور رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس شعبة الألبان بالبحيرة لـ«المال».

جدير بالذكر أن الشركة انشأت منذ سنوات عديدة مضت وتعمل في صناعة الجبن الرومي والبيضاء بالإضافة إلى وتعبئة الألبان لستهدف بهما السوق المحلية والخارجية بأسعار تتماشى مع متوسط ومحدودي الدخل بالإضافة إلى الحد من استيراد تلك المنتجات من الخارج.

قال الدكتور سعيد حجازي، إن شركته تستهدف مضاعفة إنتاج الألبان خلال الموسم القادم للوصول إلى 3600 طنا من الألبان الخام والجبن المصنعه مقابل حوالي 1000 طن الموسم الماضي بزيادة قدرها حوالي 2600 طن الموسم الجاري، لافتا إلى أن الشركة تقوم بتصنيع أنواع أجبان: «الرومي والبيضاء» بجودة عالية وتتماشي مع المستهلك المحلي والخارجي.

وأضاف «حجازي» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن متوسط سعر كيلو الأجبان المصنعه داخل مصنعه يتراوح ما بين 150 إلى 160 جنيها للكيلو الواحد، لافتا إلى أن شركته تستهدف السوق المحلي للمحافظة على أسعار منتجات الألبان خاصة أن هناك نقص شديد في السوق المحلي من منتجات الألبان نتيجة أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف الفترة الحالية والماضية.

وحققت مصر الإكتفاء الذاتي من الألبان السائلة بنسبة 100% ، بالإضافة إلى وجود فائض في منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التي تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.

ولفت إلى أن شركته تستهدف كافة محافظات الجمهورية من إنتاجاتها بهدف التوسع في عملية البيع والتواجد بقوة داخل السوق المحلية لتوفير المنتجات لمتوسط ومحدودي الدخل إذ أن أبرز تلك المحافظات هي «القاهرة والجيزة والإسكندرية».

وأشار إلى أن عملية الإقبال على منتجات الألبان في السوق الفترة الحالية تتراوح من 60 إلى 70% نتيجة بدء الامتحانات وإقبال المواطنين على المصايف مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات في السوق المحلية، لافتا إلى أن المنتج المحلي يساعد على عدم إقبال المواطنين على المنتج المستورد مما يخفض الطلب على الدولار.

وتحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من قطاع الألبان وتطويره بداية من زيادة معدلات إنتاجيته من رؤوس الماشية لما لذلك من مردود اقتصادي إيجابي على المواطن والاقتصاد.

على جانب أخر، أكد سعيد حجازي، أن المصنعين في الوقت الحالي بدأو في الاتجاه نحو الصناعات الغذائية والألبان لمساعدة المربيين على استيردا سلاسلات من الأبقار والجاموس تعطي إنتاجية عالية من الألبان مما يساهم في تغطية تلك المصانع بالكميات المطلوبة يوميا.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا في إنتاج الألبان بسوق الألبان نتيجة عدم توافر المنتجات الخضراء لتغذية المواشي المنتجة للألبان مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة حوالي 25% نظرًا لأن المواشي والأبقاء تحتاج إلى الأعلاف المستوردة التي تعد الغذاء البديل للمنتجات الخضراء وتشهد حاليا ارتفاعا في الأسعار.

ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.

وتحرص الحكومة على تطوير قطاع الألبان، بدءا من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رؤوس الماشية لما لذلك من مردود اقتصادي إيجابي على المواطن والاقتصاد.

ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وبلغت 826 مركزًا وتحديد احتياجاتها.