فريد: 7 مليارات جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام‎

منى عبدالباري قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تشهد إقبالا من المؤسسات الأجنبية، وهو ما يظهر جليا في الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداولات داخل السوق. ولفت فريد خلال كلمته بمؤتمر اليورومني الذي يعقد بالقاهرة اليوم الاثنين، إلى أن…

منى عبدالباري

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تشهد إقبالا من المؤسسات الأجنبية، وهو ما يظهر جليا في الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداولات داخل السوق.

ولفت فريد خلال كلمته بمؤتمر اليورومني الذي يعقد بالقاهرة اليوم الاثنين، إلى أن صافي قيمة مشتريات الأجانب بالبورصة بلغت نحو ٧ مليار جنيه منذ مطلع العام.

وأشار رئيس البورصة إلى القرارات التي تم تفعيلها من قبل متخذي القرار خلال الفترة الأخيرة ساعدت على ما يوصف بسهولة الدخول والخروج من السوق وهو ما سهم في جذب جميع أنواع الاستثمار من استثمار قصير ومتوسط الأجل وايضاً طويل الامد بالاستثمار المباشر .

وأوضح فريد أن التعديلات الهيكلية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية وأيضاً الاستثمارية ستكون هي الحافز الرئيسي وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي المطلوب.