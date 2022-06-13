«فريد»: 40 إلى 50%؜ من عمل البورصة المصرية يعتمد على التكنولوجيا وقواعد البيانات‎‎

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في كلمته الافتتاحية بمؤتمر caisec للأمن السيبراني ، إن البورصة المصرية تعتمد في عملها بنسبة 40% إلى 50% على التكنولوجيا الحديثة وقواعد البيانات.

وأوضح أن من هذا المنطلق يتضح مدى أهمية تعزيز وتقوية الأمن السيبراني ، والتي تسهم بدورها في العمل على إتاحة بيانات رسمية لصناع القرار مما يسهم في العمل على اتخاذ القرار.

ولفت إلى وجود ارتباط وثيق بالعمل على تطويع التكنولوجيا الحديثة وربطها بأنظمة عمل البورصة، سعيا للعمل على الوصول لأفضل النتائج وتسهيل عمليات التداول.

ولفت إلى أنه من دون العمل على التدريب الكافي للعاملين ، لا يمكن بناء البنية المعلوماتية بكفاءة عالية.