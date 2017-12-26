فريد: 4 مليارات جنيه طروحات البورصة في 2017

أحمد علي - منى عبدالباريشهدت البورصة المصرية 6 طروحات خلال العام 2017 بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات جنيه، وفقا للدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.وتنوعت الطروحات التي شهدتها السوق بين قطاعات الدواء، والتجزئة، ومن بين الطروحات كانت شركة دايس للملابس الجاهزة، وراية لمراكز الاتصال، وام ام جرو

أحمد علي – منى عبدالباري

شهدت البورصة المصرية 6 طروحات خلال العام 2017 بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات جنيه، وفقا للدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

وتنوعت الطروحات التي شهدتها السوق بين قطاعات الدواء، والتجزئة، ومن بين الطروحات كانت شركة دايس للملابس الجاهزة، وراية لمراكز الاتصال، وام ام جروب، والتوفيق للتأجير التمويلي، وابن سينا للأدوية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته البورصة اليوم لعرض إنجازاتها خلال عام 2017 والذي شهد الجولة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أكد فريد أنه ساهم في دعم البورصة بشكل كبير وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب.

