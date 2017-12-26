فريد : 29 صندوقا أجنبيا ضخوا استثمارات بالبورصة في 2017

أحمد علي، منى عبدالباريقال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة دعمت جاذبية البورصة بقوة وهو ما ساهم في جذب استثمارات من 29 صندوق أجنبي خلال العام الماضي.وقال فريد إن الصناديق جاءت من دول أسيوية ومن الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة بقيم استثمارات سجلت نح

أحمد علي، منى عبدالباري

قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة دعمت جاذبية البورصة بقوة وهو ما ساهم في جذب استثمارات من 29 صندوق أجنبي خلال العام الماضي.

وقال فريد إن الصناديق جاءت من دول أسيوية ومن الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة بقيم استثمارات سجلت نحو تريليونات الجنيهات.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته البورصة المصرية اليوم لعرض إنجازاتها العام الماضي، والذي تزامن مع الجولة الثانية من إجراءات برنامج حكومي للإصلاح الاقتصادي ساهم في رفع قيمة مشتريات الأجانب لتصل إلى نحو 13 مليار جنيه