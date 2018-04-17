فريد: 18.6% ارتفاعا بـ EGX30 منذ بداية العام

المال - خاص قال رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد إن سوق الأوراق المالية استجاب بامتياز للإصلاحات الاقتصادية بمصر، وهو ما انعكس على مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 والذي ارتفع منذ بداية 2018 بنسبة 18.6%، وكذلك متوسطات التداول اليومية التي قفزت بواقع 200%. وأشار إلى وصول متوسط التدا

المال – خاص

قال رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد إن سوق الأوراق المالية استجاب بامتياز للإصلاحات الاقتصادية بمصر، وهو ما انعكس على مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 والذي ارتفع منذ بداية 2018 بنسبة 18.6%، وكذلك متوسطات التداول اليومية التي قفزت بواقع 200%.

وأشار إلى وصول متوسط التداول يوميا إلى 1,6 مليار جنيه مقابل 530 مليون جنيه قبل نوفمبر 2016 .

جاء ذلك خلال كلمة فريد بمؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط Middle East Investment Conference – MEI الذي تنظمه الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute ، والذي عُقد اليوم بالقاهرة لأول مرة ، بحضور خبراء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ،وعدد من صناع القرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وشدد فريد على ان نمو وتطوير صناعة الأوراق المالية يتطلب رفع درجة الوعي المالي لدى المجتمع بدور سوق الأوراق المالية ليست فقط كمنصة للتمويل بل والية للاستثمار بالأخص طويل الاجل ، واحد أهم اليات التوزيع العادل للدخل في المجتمعات .

كما أكد على أن إدارة البورصة الحالية أخذت على عاتقها التحرك نحو رفع درجة الوعي المالي في مسارات مختلفة كان أهمها تنظيم ورش تدريبية لموظفي العديد من الشركات بمختلف القطاعات لتعريفهم بمزايا الادخار والاستثمار في البورصة ، فضلا عن التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة ، سعيا منها لزيادة قاعدة المتعاملين في السوق وتشيط أحجام التداولات الضامن الرئيسي لنجاح أي طروحات في السوق .