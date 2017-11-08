فريد: 13 مليار جنيه صافى مشتريات الاجانب بالبورصة خلال عام

منى عبدالباري قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إن السوق شهدت تحسنا في مستويات السيولة مؤخرا دعمه ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب والتي سجلت 13 مليار جنيه، منذ نوفمبر الماضي. واستعرض فريد خلال كلمته على هامش أعمال الدورة السنوية السابعة للمؤتمر الاستثماري الذي تنظمه المجموعة ال

منى عبدالباري

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إن السوق شهدت تحسنا في مستويات السيولة مؤخرا دعمه ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب والتي سجلت 13 مليار جنيه، منذ نوفمبر الماضي.

واستعرض فريد خلال كلمته على هامش أعمال الدورة السنوية السابعة للمؤتمر الاستثماري الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس بلندن ملامح الخطط المستقبلية لمجلس إدارة البورصة الجديد والتي ترمي إلى زيادة كفاءة السوق عبر تنويع الخيارات الاستثمارية والأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين.

ولفت فريد إلى التحركات التي تقوم بها البورصة المصرية حاليا بالتعاون مع كافة الأطراف لتقديم العديد من الأدوات المالية الجديدة واستحداث القائم منها موضحا انه تم تقديم مقترح متكامل للجهات الرقابية لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة و وأثر تطبيق هذه الآلية على وتيرة وحركة التداولات.

وأشار أيضا إلى قيام البورصة حاليا بالعمل على تفعيل ملف صانع السوق على الأوراق المالية المتداولة وذلك في إطار التعامل مع سوق المال من منظور كلي .

وأشاد فريد بالإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة مؤخرا وساهمت في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4% العام المالي 2016 -2017 ، و خفض معدلات البطالة في الربع الأخير من العام نفسه إلى 11.98% .

وتقوم الحكومة المصرية حاليا بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يرتكز على عدة محاور أبرزها ضبط المصروفات عبر خفض دعم الكهرباء والطاقة، وتنفيذ و برنامج كفء لدعم الغذاء مع التحول التدريجي للدعم النقدي، وزيادة الإيرادات عبر التوسع في القاعدة الضريبية، ورفع الإنفاق الرأسمالي تدريجيا ما يتطلب تحسين البنية التحتية والإنتاجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

