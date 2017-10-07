فريد يكشف عن تطورات خطة إصلاح البورصة‎

منى عبدالباري:

كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية عن التطورات التي وصلت إليها خطة الإصلاحات التي أعلنت إدارة البورصة تطبيقها بهدف تطوير منظومة التداول، و تشمل ثلاث جوانب رئيسية هي الشركات المدرجة، وأليات التداولو، المستثمر، والتي تمثل مجتمعة سلسلة القيمة المضافة لعمل السوق.



وفيما يتعلق بآليات التداول اوضح فريد ان ادارة البورصة قد قامت بالفعل بتعديل بعض اليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التى تصل نسبة تغير سعرها الى 5% )، كما انه يتم الاعداد حاليا لتقديم عدد من الاليات الجديدة مثل (Short Selling) ، بالاضافة الى تقديم عدد من الادوات المالية الجديدة، مثل المشتقات، وأخيرا بالنسبة للمستثمر والذى يمثل جانب الطلب فى السوق.



وفيما يتعلق بالشركات المدرجة قال فريد إن ادارة البورصة تركز على جودة الشركات وليس فقط عدد الشركات الجديدة، كما شدد على أهمية اعادة الترويج لبورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وليست آلية للتخارج المبكر .



وأكد فريد سعي إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة الاعتماد على أدوات تدقيق البيانات والذكاء الاصطناعي في متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق، بالاضافة لحرصها على رفع جودة الإفصاح المقدم من الشركات من خلال تطوير مهارات مسئولي علاقات المستثمرين وزيادة مساحة تواصلهم مع مديري الاستثمار والبحوث بالشركات المالية العاملة بالسوق عبر لقاءات تنظمها إدارة البورصة بصورة دورية.





ولفت رئيس البورصة إلى جهود ادارة البورصة الجديدة وخططها المستقبلية فى سبيل نشر الوعى بدور البورصة كأحد اوجه الاستثمار طويل الاجل من خلال عدد من المناهج الدراسية للمراحل الاعدادية والثانوية، التى من شأنها زيادة درجة التثقيف المالى بين الشباب ، وبالتالى رفع درجة الشمول المالى فى المستقبل القريب.



جاء ذلك خلال كلمة فريد في الندوة التي نظمتها كل من الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبدالله الإبياري، وجمعية الخريجين والمتدربيين من بريطانيا (AGTBE) برئاسة محمود السقا ، بحضور حوالى مائة من خبراء الاستثما ر وممثلى كبرى المؤسسات الاستثمارية فى مصر، وخريجي الجامعات البريطانية بمصر.



وكان ضيوف شرف الندوة محمد فريد، رئيس مجلس الادارة التنفيذى للبورصة المصرية ، ومحسن عادل – نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذى للبورصة المصرية ، ومحمد الصياد، مساعد رئيس البورصة لشئون القيد بالبورصة.



وألقي فريد خلال كلمته أيضا الضوء على تاريخ سوق الاوراق المالية المصرى وما كان – ومازال – يتمتع به من بنية تشريعية قوية وادوات مالية متقدمة منذ الخمسينيات، كما استعرض سيادته التحديات الاقتصادية الكلية التى كانت تواجه نمو السوق فى السنوات القليلة السابقة، والتى بدأت تزوال مع بداية خطوات الاصلاح الاقتصادى فى العامين السابقين.



ومن جانبه استعرض محمد الصياد شروط واجرءات قيد الشركات فى البورصة المصرية، فيما ألقى محسن عادل الضوء على عدد من النقاط تشمل الخطوات المتخذة لتطوير السوق، وكذلك دور القطاع الخاص فى استمرار عملية التطوير فى سبيل نمو السوق وزيادة نشاطه.



وشدد عادل خلال حديثه على ان سوق الاوراق المالية ليست سبيل للتخارج او نقل الملكية فقط، لكنه مصدر للحصول على التمويل لاغراض النمو، لما يوفره السوق من متطلبات افصاح تجعل المستثمر أكثر اقبالا على الاستثمار من تلك الشركات.



وأكد عادل ان المرحلة القادمة تتطلب تحرك جميع الاطراف بنفس القوة وليس فقط ادارة البورصة منفردة، لذلك حرص مجلس ادارة البورصة الجديد على التواصل مع جمعيات السوق لاطلاعهم على خطط تطوير السوق والاطلاع على مقترحاتهم بشأن هذا التطوير.



وعرض عادل بعض ملامح التحول خلال المرحلة القادمة التى من شأنها ان تجعل من السوق منصة للتمويل لاغراض نمو الشركات، و من أهمها : التعديلات التشريعية فى قانون سوق رأس المال وقانون الشركات، وتطوير سوق خارج المقصورة ليكون منصة للتمويل وليس فقط لنقل الملكية ، وتطوير وتنمية ادوات الدين ، وتطوير ادوات جديدة مثل الصكوك، وتعديل فى اجراءات تسوية التحويلات الخاصة بتداولات شهادات الإيداع الدولية GDRs ..



ومن جانبه أوضح محمود السقا رئيس جمعية الخريجين والمتدربيين من بريطانيا اسباب اهتمام البنوك والمؤسسات المالية بسوق الاوراق المالية ، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة عدد من الطروحات الجديدة لبعض الشركات لا سيما تلك التى تقدم البنوك خدمات استشارية لعملائها بخصوصها.



ومن جانبه أكد رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر عبدالله الإبياري ان سوق الاوراق المالية تمثل شريك رئيسي لمؤسسات الاستثمار المباشر، لما يوفره السوق من سبيل للتخارج من الاستثمارات بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، التى تساعد الشركات على التأهل للادراج فى سوق الاوراق المالية، ضمن مجالات القيمة المضافة التى تقدمها هذه الصناديق للشركات التى تستثمر فيها. واكد على ان النمو والتطوير فى السوق من شأنه المساهمة فى نمو قطاع صناديق الاستثمار المباشر.