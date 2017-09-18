فريد يستعرض ملامح تطوير البورصة في مؤتمر يورومني

الإصلاحات الجذرية في السياسات النقدية والاستثمارية ترفع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المال - خاص قال محمد فريد، رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، إن الإصلاحات الجذرية التي طالت الاقتصاد المصري كانت السبب في بداية دورة استثمارية أخذت المؤسسات الأجنبية زمام مبادرتها، وذلك بالاستثمار

الإصلاحات الجذرية في السياسات النقدية والاستثمارية ترفع وتيرة الاستثمارات الأجنبية

المال – خاص



قال محمد فريد، رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، إن الإصلاحات الجذرية التي طالت الاقتصاد المصري كانت السبب في بداية دورة استثمارية أخذت المؤسسات الأجنبية زمام مبادرتها، وذلك بالاستثمار في أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل.

وأوضح فريد أن تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جليا في الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداولات داخل السوق، مشيرا إلى أن صافي قيمة مشتريات غير المصريين بلغت نحو ٧ مليارات جنيه منذ مطلع العام.

وأشار رئيس البورصة إلى أن القرارات التي تم تفعيلها من قبل متخذي القرار خلال الفترة الأخيرة ساعدت على ما يوصف بسهولة الدخول والخروج، ومن ثم استطاعت جذب جميع أنواع الاستثمار من قصير ومتوسط الأجل وأيضاً طويل الأمد.



وأوضح أن التعديلات الهيكلية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية وأيضاً الاستثمارية ستكون هي الحافز الرئيسي وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي المطلوب.



وحول استراتيجية العمل لسوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة، ودورها في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، قال رئيس البورصة إنه لابد في البداية من تحليل سلسلة القيمة المُضافة الخاصة بسوق المال للوقوف على التحديات المرتبطة وسبل حلها، مؤكدًا أن إدارة البورصة في الوقت الحالي بتحسين مستويات السيولة عبر 3 محاور، هي: “جذب شركات جديدة للقيد” و”تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة” و”زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية”.



وقال فريد إنه بالنسبة للمحور الاول والخاص بجذب الشركات للقيد، فإن إدارة البورصة تهتم بجودة الطروحات وليس عددها، حيث نهتم بقيد شركات جيدة سواء على الصعيد الاداري والمالي حتى تكون جاذبة للمستثمرين، مشيرا الى ان تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يزيد من جاذبية السوق وفِي الوقت نفسه يحسّن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة اداء هذه الشركات .

وحول تحسين بيئة التداول أوضح رئيس البورصة ان اتاحة المزيد من الأدوات والاليات المالية سيعمل بالتأكيد على تحسين مستويات السيولة، مشيرا الي أن الدراسات التي قامت بها ادارة البورصة لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة تتوقع زيادة معدلات التداول بنسب تتراوح بين ١٥-٢٥٪‏ وذلك استنادا على تجارب الاسواق المالية العالمية عند تطبيقها لهذه الالية، وأضاف فريد ان تقليل فترة الإيقاف المؤقت للاسهم وهو القرار الذي تم تفعيلها منتصف الأسبوع الماضي يساعد أيضا في تحسين بيئة التداولات لسوق المال المصرية.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس البورصة المصرية أن تعديلات قانون سوق المال التي ينتظر أن يناقشها البرلمان المصري في دورته التشريعية المقبلة، تمهيدا لإقرارها، ستسمح بإنشاء سوق منظمة للعقود والسلع في مصر، بالإضافة لتفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة، مشيرا إلى أن كل ذلك من شأنه أن يحسّن بيئة التداول ويزيد من تنافسية سوق المال المصرية أمام نظيراتها بالمنطقة.